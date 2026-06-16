Schianto di un B-52 in California: morte tutti i 8 membri dell'equipaggio

Un bombardiere B-52 dell'USAF si è schiantato durante il decollo alla base di Edwards, uccidendo l'intero equipaggio. L'aereo era in missione di test per la modernizzazione radar. Cause in fase di indagine e operazioni sospese alla base.

Un bombardiere B-52 Stratofortress dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti si è schiantato lunedì durante il decollo presso la base aerea di Edwards nel deserto del Mojave, nel sud della California , andando in fiamme e causando la morte di tutti gli otto membri dell'equipaggio a bordo.

L'incidente è avvenuto su una pista della base, un'importante struttura per test di volo situata a circa 100 miglia a nord di Los Angeles. Il colonnello James Hayes, intervenuto in una conferenza stampa, ha precisato che il velivolo a otto motori, progettato per trasportare sia armi nucleari che convenzionali, stava effettuando una missione di prova di routine quando è precipitato subito dopo il decollo.

A bordo vi era un equipaggio misto, composto da civili governativi, contractor e personale militare in servizio. Il volo era finalizzato a supportare un programma di modernizzazione dei radar. La causa dello schianto rimane al momento sconosciuta ed è stata avviata un'indagine approfondita. Le autorità dell'Aeronautica Militare hanno comunicato di non aver ancora reso noti i nomi delle vittime poiché in corso la notifica ai familiari più stretti.

Le immagini aeree del luogo dell'incidente mostrano una vasta area bruciata e fumante nel deserto, più grande di un campo da calcio, con mezzi di emergenza che percorrono il perimetro. Dalla distanza non si osservano grandi detriti. Il colonnello Hayes ha dichiarato che, dopo aver visionato le riprese, l'incidente è stato giudicato sia irrecuperabile che senza possibilità di sopravvivenza.

A causa dei danni alla pista, tutte le operazioni presso la base di Edwards sono state sospese almeno fino a martedì, senza tuttavia impattare le attività al di fuori del perimetro della base. Edwards, fondata negli anni Trenta attorno a un lago asciutto, è una vasta struttura di test che si estende per circa 1.245 chilometri quadrati nel deserto del Mojave, ed è la più grande base aerea dell'USAF.

La sua storia sperimentale include il volo di Chuck Yeager che superò la barriera del suono nel 1947 con il Bell X-1, i test dell'X-15 e i primi atterraggi degli shuttle NASA. Il B-52 Stratofortress, realizzato da Boeing, è un aereo subsonico a lungo raggio che costituisce da decenni la spina dorsale della forza strategica bombardieri con equipaggio degli Stati Uniti.

Secondo le specifiche dell'Aeronautica, l'aereo con ali a freccia può trasportare vari tipi di munizioni, tra cui bombe a grappolo, bombe a caduta libera, missili guidati con precisione e testate nucleari, fino a quote di 15.166 metri. In un conflitto convenzionale, il B-52 è in grado di condurre attacchi strategici, supporto aereo ravvicinato, interdizione aerea, contro-aerea offensiva e operazioni marittime.

Questo incidente rappresenta il primo schianto di un B-52 dal maggio 2016, quando un bombardiere dello stesso tipo si era incidentato a Guam, in quell'occasione con tutti e sette i membri dell'equipaggio sopravvissuti. Il velivolo coinvolto nell'ultimo incidente era assegnato al 412th Test Wing con base a Edwards, mentre la maggior parte dei B-52 è stanziata in North Dakota e in Louisiana





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