Un Mi-17 dell'aeronautica militare peruviana si è schiantato in Ayacucho. Tra le otto vittime il capitano Bruno Rivas Zegarra, militare di fiducia di papa Leone XIV durante il recente viaggio apostolico in Perù nel novembre 2025.

L'aviazione militare peruviana ha confermato la morte di otto membri dell'equipaggio a seguito dello schianto di un elicottero Mi-17 nei pressi di Sanabamba, nella regione di Ayacucho, nel sud del Paese. La tragedia si è verificata durante una missione di recupero di una pattuglia dell'esercito nella valle dei fiumi Apurimac, Ene e Mantaro, un'area conosciuta con l'acronimo Vraem, dove sono ancora attivi gruppi residuali dell'organizzazione terroristica Sendero Luminoso.

Identificazione Vittime e Sopravvissuto

Le operazioni di ricerca, avviate dopo la scomparsa del velivolo nella notte tra il 26 e il 27 novembre, hanno permesso di individuare il relitto e i nove militari a bordo nella giornata di venerdì. L'unico sopravvissuto è il pilota del velivolo, il comandante Enzo Espinoza Roque, che è stato trasferito d'urgenza a Lima per ricevere cure mediche specialistiche. La vittima più nota tra i deceduti è il capitano Bruno Rivas Zegarra, che fungeva da copilota.

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Ruolo Vicino al Papa Leone XIV

Il capitano Bruno Rivas Zegarra, originario di Tambogrande nella regione settentrionale di Piura, aveva partecipato attivamente al trasferimento di papa Leone XIV durante il suo viaggio apostolico in Perù. Il 14 novembre Rivas Zegarra aveva fatto parte dell'equipaggio di uno dei quattro elicotteri Mi-17 messi a disposizione dall'aeronautica per il trasferimento del Papa e della sua delegazione da Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca.

Contesto Viaggio Apostolico 2025

Il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, svoltosi dal 6 al 17 novembre, ha visto Leone XIV celebrare una messa davanti a oltre 20mila fedeli a Santa Cruz de Succhabamba. Il capitano Rivas Zegarra era tra i militari di fiducia assegnati alla sicurezza del pontefice durante le operazioni di trasporto che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della visita ufficiale del Papa in territorio sudamericano.

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Prima Ricostruzione Ministeriale

Secondo una prima ricostruzione fornita dal ministro della Difesa peruviano, Rafael Belaunde Llosa, una delle pale del rotore avrebbe urtato un albero durante le manovre di atterraggio, provocando il ribaltamento dell'elicottero. Le circostanze e le cause dell'incidente, tuttavia, sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Storia Militare e Umanitaria

Il capitano Rivas Zegarra aveva partecipato anche a operazioni umanitarie nella sua carriera militare. Nel 2017 aveva contribuito a portare aiuti alla popolazione della sua città natale, dimostrando un impegno costante verso le comunità locali oltre alle sue mansioni di sicurezza. La sua morte rappresenta una perdita significativa per l'aeronautica peruviana e per le famiglie dei nove militari coinvolti nell'incidente.