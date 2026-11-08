Schianto tra treni in Egitto: 4 morti, 88 feriti e ordine di indagine del Presidente Sisi

Due treni passeggeri sono collisi nella provincia di Giza, causando 4 morti e 88 feriti. Il Presidente Sisi ha ordinato un'indagine immediata sulla negligibilità del incidente ferroviario.

Un grave incidente ferroviario si è verificato domenica nella provincia di Giza, in Egitto, provocando almeno quattro morti e 88 feriti. Lo scontro tra due treni passeggeri è avvenuto a circa 76 chilometri a sud del Cairo, causando il deragliamento di diverse carrozze e bloccando temporaneamente una delle linee più trafficate del paese.

Dettagli dell'incidente ferroviario a Giza

Il Ministero della Salute egiziano ha confermato il bilancio di vittime e feriti, specificando che le vittime sono state quattro e i feriti sono 88. L'incidente ha coinvolto due convogli che viaggiavano in direzioni opposte lungo la linea principale, causando un caos immediato e richiedendo un massiccio intervento delle squadre di soccorso.

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L'Autorità Ferroviaria Statale ha spiegato che un treno in partenza da Giza alla volta di Fayoum ha tamponato la parte posteriore di un altro convoglio diretto dal Cairo ad Aswan. L'impatto è stato così violento da far deragliare diverse carrozze, frammentando il binario e creando una barriera fisica lungo la tratta.

Posizioni di al-Sisi e indagini sulla negligibilità

Il Presidente Abdel Fattah al-Sisi ha reagito immediatamente alla tragedia, ordinando un'indagine rapida per accertare le cause dello scontro. Nel suo comunicato, il capo dello Stato ha sottolineato con fermezza che chiunque venga trovato colpevole di negligenza dovrà essere chiamato a rispondere delle proprie azioni, instaurando un clima di alta tensione istituzionale.

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Le autorità stanno cercando di capire se l'incidente sia dovuto a errori umani, malfunzionamenti tecnici o problemi infrastrutturali. L'ordine del Presidente Sisi lascia intendere che il governo intende procedere con provvedimenti rigorosi contro eventuali responsabili, garantendo che la trasparenza sarà un elemento centrale nelle prossime fasi delle indagini.

Impatto sui trasporti e ripristino dei servizi

L'autorità ferroviaria ha dichiarato che le squadre di emergenza sono già al lavoro per sgombrare i detriti e rimuovere le carrozze deragliate. L'obiettivo prioritario è il ripristino delle operazioni sulla linea che collega Il Cairo all'Alto Egitto, un corridoio vitale per il traffico passeggeri e merci nel paese nordafricano.

Al momento, non vi sono indicazioni precise sui tempi necessari per il ritorno alla normalità del servizio. L'incertezza sulla durata dei lavori di recupero e sulla sicurezza della linea ha creato preoccupazione tra i viaggiatori e le comunità locali che dipendono da questo asse ferroviario per gli spostamenti quotidiani e le logistiche commerciali.