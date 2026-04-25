Schick entra nella leggenda del Bayer Leverkusen: 100 gol e una prestazione da incorniciare

Patrik Schick raggiunge un traguardo storico con il Bayer Leverkusen, diventando il terzo giocatore a superare le 100 reti in Bundesliga. Analisi della sua carriera, degli altri risultati del weekend calcistico e delle ultime notizie di mercato.

Patrik Schick ha scritto una pagina importante nella storia del Bayer Leverkusen , raggiungendo un traguardo storico che lo pone nell'olimpo dei bomber del club. L'attaccante ceco è diventato il terzo giocatore nella storia del club a superare le 100 reti in partite ufficiali con la maglia delle 'Aspirine', unendosi a due leggende come Ulf Kirsten e Stefan Kiessling.

Un risultato di grande prestigio per l'ex attaccante della Roma, che si è trasferito in Germania nel 2020 e da allora è diventato un elemento imprescindibile dell'attacco rossonero. La distanza dai suoi predecessori è significativa: Kiessling vanta ben 162 reti, mentre Kirsten sembra irraggiungibile con le sue 240 reti in 448 presenze. Il centesimo gol è stato il culmine di una prestazione dominante.

Schick ha sbloccato il risultato al 43' minuto, trasformando con freddezza un calcio di rigore e spiazzando il portiere Schwäbe. Poco dopo l'inizio della seconda frazione di gioco, ha raddoppiato il suo bottino personale, sfruttando un preciso assist filtrante e trafiggendo l'estremo difensore con un rasoterra angolato che si è insaccato sul palo lungo. Questo record è la coronazione di un percorso straordinario a Leverkusen, dove Schick ha realizzato 100 gol in sole 206 apparizioni.

Un rendimento che conferma il giocatore come uno dei centravanti più prolifici della Bundesliga e un punto di riferimento fondamentale per il club, capace di mantenere una media realizzativa impressionante nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime stagioni. La Bundesliga continua a regalare emozioni e risultati sorprendenti.

Oltre alla straordinaria impresa di Schick, la giornata ha visto il Bayern Monaco impegnato in una partita al cardiopalma a Mainz, conclusasi con un punteggio finale di 3-4 dopo un primo tempo che si era chiuso sul 3-0 per i padroni di casa. Un match che dimostra la competitività e l'imprevedibilità del campionato tedesco.

Nel frattempo, in Premier League, il Tottenham di De Zerbi ha ottenuto la sua prima vittoria del 2024, mentre la zona retrocessione rimane invariata con West Ham e Wolverhampton coinvolti. Il mondo del calcio è in fermento anche per quanto riguarda il calciomercato. Il Milan sembra intenzionato a rinforzare la propria rosa con l'arrivo di Sorloth e Goretzka, mentre l'Inter valuta diverse opzioni per la fascia, con Palestra in pole position e Perrone come alternativa.

La Roma potrebbe tornare alla carica per Frattesi, mentre il Napoli è interessato a Joao Gomes e Rios. La panchina della Fiorentina è un altro tema caldo, con Vanoli e Grosso come possibili successori. Allegri, allenatore del Milan, ha preferito non commentare le voci che lo riguardano e ha rimandato ogni discorso sul mercato a tempi più opportuni.

Chiellini, invece, ha sottolineato l'importanza di avere progetti a lungo termine, ma ha anche espresso fiducia in Spalletti come possibile guida del futuro. Il panorama calcistico italiano è altrettanto vivace. La Serie B è piena di giovani talenti, come evidenziato da Gianluca Di Marzio, e diverse squadre sono in lotta per la promozione in Serie A. L'Arezzo, in particolare, è sotto pressione e dovrà fare il massimo per raggiungere l'obiettivo.

Il Parma, invece, ha ottenuto la salvezza e ha esercitato l'obbligo di riscatto per Nicolussi-Caviglia. Il Palermo, nonostante un'ottima stagione, ha perso le possibilità di promozione diretta, mentre l'Frosinone può ancora sognare. Il Genoa si prepara ad affrontare l'Inter in un match cruciale, con Piovani e Magull in attacco. Nel calcio femminile, Carnevali del Sassuolo sottolinea l'importanza di un obbligo da parte della Serie A per tutti i club di avere una squadra femminile.

Infine, il mondo del calcio è scosso dal fallimento del progetto del Chelsea e dalle difficoltà incontrate da Lukaku. Motta si sta rivelando un eroe della Lazio, mentre Lerda mette in guardia l'Arezzo sulle possibili conseguenze di una mancata promozione. Il calcio, insomma, continua a stupire e a regalare emozioni, tra successi, delusioni e nuove sfide





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