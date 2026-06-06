Schlein chiede misure più dure contro il caporalato: sequestro preventivo delle aziende e superamento della Bossi-Fini

La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo la strage di quattro braccianti ad Amendolara, propone il sequestro preventivo delle aziende che sfruttano i lavoratori e critica la legge Bossi-Fini.

La tragedia di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti agricoli sono morti bruciati vivi all'interno di un minivan, ha scosso profondamente l'opinione pubblica e riacceso il dibattito sullo sfruttamento lavorativo in Italia.

Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha preso posizione con fermezza, chiedendo un intervento normativo più incisivo contro le aziende che impiegano vittime di caporalato. Durante la manifestazione indetta dalla Cgil ad Amendolara sabato 6 giugno, Schlein ha dichiarato: 'Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato'.

La leader dem ha sottolineato che non si può più parlare solo di caporalato, ma di un vero e proprio 'padronato', che implica responsabilità più ampie, comprese quelle delle aziende che traggono vantaggio da questo sistema illecito. Schlein ha ricordato anche il caso di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro, abbandonato dissanguato.

Secondo la segretaria del Pd, episodi come questi non sono fatti isolati, ma sintomi di una piaga strutturale che richiede un cambio di paradigma normativo.

'È un sistema', ha affermato, puntando il dito contro la legge Bossi-Fini, che regola l'immigrazione in Italia. Schlein ha definito questa normativa 'sbagliata', poiché favorirebbe l'illegalità, l'irregolarità e quindi la ricattabilità dei lavoratori migranti. La proposta è di superare la Bossi-Fini con canali regolari e regolati per l'ingresso, in modo da garantire diritti e dignità a chi cerca lavoro in Italia.

La manifestazione ad Amendolara ha visto una forte partecipazione, con la Cgil che ha ribadito la necessità di una legge più severa contro lo sfruttamento. Schlein ha concluso il suo intervento lanciando un appello alla politica nazionale: 'Bisogna rendere conveniente e sicuro denunciare lo sfruttamento. Ogni tragedia ci dice che non possiamo più aspettare: serve un intervento deciso e strutturale'.

Le sue parole hanno trovato eco in molti esponenti dell'opposizione, che chiedono un rafforzamento dei controlli e sanzioni più dure per i datori di lavoro senza scrupoli. Intanto, le indagini sulla strage di Amendolara sono in corso, con due persone già fermate, ma la leader dem invita a guardare oltre, alle responsabilità di chi, pur non direttamente coinvolto, alimenta questo mercato della disperazione





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