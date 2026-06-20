Schlein, Conte e Fratoianni alla festa Fiom: prove di alleanza per il centrosinistra

Alla celebrazione per i 125 anni della Fiom Emilia-Romagna a Bologna, i leader di Pd, M5s e Sinistra Italiana hanno lanciato un messaggio di unità, annunciando una serie di iniziative comuni per il contrasto al governo Meloni e per la difesa dei diritti dei lavoratori. Tra selfie e applausi, hanno ribadito l'impegno per il salario minimo, la riduzione dell'orario di lavoro e una visione progressista, pur tra le diverse sensibilità sulla partecipazione di altre forze politiche come Italia Viva e Azione.

In occasione dei 125 anni della Fiom Emilia-Romagna, a Bologna in piazza Lucio Dalla, i leader del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana si sono riuniti per un evento congiunto, definito come prova generale per le future iniziative politiche di luglio.

L'atmosfera era quella di una festa sindacale, con bandiere rosse e magliette degli iscritti, e i tre protagonisti sono stati accolti con grande entusiasmo dal pubblico. Sul palco, Schlein, Conte e Fratoianni hanno affrontato i temi cari alla coalizione di centrosinistra: salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, e una critica serrata al governo Meloni, senza toccare argomenti spinosi come l'Ucraina o la patrimoniale.

Hanno ricordato le proposte unitarie già presentate in Parlamento e annunciato un cambio di passo su contratti e salari in caso di vittoria elettorale. Schlein ha sottolineato che il loro obiettivo è ampliare l'elettorato contrastando l'astensione, mentre Fratoianni ha stigmatizzato il passato del centrosinistra,gridando Mai più Jobs Act! La presenza di Giuseppe Conte, fresco dalla visita allo stabilimento Electrolux di Forlì, ha rimarcato l'attenzione verso i lavoratori.

Il nodo della partecipazione di Italia Viva e di Azione alla coalizione è emerso chiaramente: il pubblico ha fischiato il nome di Matteo Renzi, e Conte ha ironizzato sulla questione, sostenendo che non si devono cercare personalismi ma allargare la base. Schlein ha ribadito che le forze presenti non sono autosufficienti e che l'alleanza si definirà in base ai programmi condivisi.

Un intervento significativo è arrivato da Stefano Bonaccini, che ha auspicato l'ingresso di Carlo Calenda, definendo la sua attuale posizione ambigua un regalo alla destra. Calenda ha risposto ribadendo la volontà di collocarsi al centro, con idee riformatrici ed europeiste, criticando la logica del noi e loro. L'evento si è concluso con i lavoratori che hanno intonato Bella ciao, seguiti dai leader. Il testo originale contiene anche un disclosure editoriale di Consigli.it, qui omesso perché non pertinente al contenuto news





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