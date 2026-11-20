Le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte emergono a Roma. La patrimoniale e le primarie dividono il campo largo. Ecco i dettagli.

La scena nella piazza della Cgil a Roma si è trasformata in un termometro visivo delle profonde crepe che attraversano il campo largo della coalizione di centrosinistra. La foto di rito che avrebbe dovuto sancire l'unità dei leader principali è sfumata, rivelando una frammentazione tattica e ideologica che rischia di compromettere la strategia politica complessiva. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, non hanno condiviso lo stesso spazio simbolico, con il primo che guidava le prime file e il secondo che arrivava con un considerevole ritardo.

Assenza strategica e distanze politiche

Giuseppe Conte è giunto alla manifestazione con un'ora di ritardo rispetto agli altri protagonisti, entrando nella narrazione mediatica già dalle ore iniziali dello sciopero. Mentre Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli occupavano le posizioni d'avanguardia della sfilata lungo via Merulana, il capo del Movimento 5 Stelle si è posizionato in coda, un dettaglio estetico che è stato immediatamente interpretato come un segnale di disallineamento politico. La foto di coalizione è quindi apparsa come un'occasione mancata, evidenziando come la cooperazione tra le forze di opposizione stia mostrando segni di cedimento strutturale.

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Il gelo con Elly Schlein e le dichiarazioni

Elly Schlein non ha esitato a sottolineare la discrepanza, facendo riferimento alle dichiarazioni di Conte e invitando le agenzie di stampa a verificare la sua presenza. Quando i giornalisti hanno interrogato il premier uscente sulle presunte gelide relazioni con la segretaria del Pd, Conte ha reiettato categoricamente queste narrazioni, affermando che i contatti tra le parti sono continui e costanti. Ha definito tali descrizioni di "freddo" e "raffreddore" come costruzioni mediatiche errate, sostenendo che non vi sia alcuno stop nelle comunicazioni politiche tra i partiti.

Il nodo irrisolto della patrimoniale

La frattura sostanziale, tuttavia, non risiede nelle relazioni personali ma nelle posizioni economiche, in particolare sulla patrimoniale. Mentre il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha lanciato un ultimatum ribadendo che non ci sarà alcun accordo generale senza la piena approvazione della tassa sui grandi patrimoni, Conte ha mantenuto una posizione flessibile ma non definita. Ha precisato che il loro approccio non è ideologico ma volto alla redistribuzione della ricchezza, lasciando aperta la discussione sulle modalità tecniche di attuazione.

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La posta in alto delle prossime settimane

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrosinistra riuscirà a ricomporsi o se lascerà spazio alla competizione interna delle primarie. Il vertice tra i leader previsto per la settimana successiva non figura nell'agenda di Giuseppe Conte, suggerendo una mancanza di urgenza nel trovare un'intesa immediata. Riccardo Ricciardi, capogruppo a Montecitorio, ha continuato a lavorare sul programma, ricevendo indicazioni dal suo leader di procedere autonomamente sulle proposte relative a Kiev e alla patrimoniale.

Il malcontento della base sindacale

Dal basso, la base della Cgil e i partecipanti alla protesta mostrano stanchezza e divisione, con molti che esprimono fiducia in Giuseppe Conte piuttosto che in Elly Schlein. Elementi come il costume da capibara del Partito dei Capibara e le richieste radicali dell'attivista Edoardo Dorigo evidenziano l'eterogeneità del movimento. La sensazione dominante è che le primarie del Partito Democratico dividano invece di unire, mentre la priorità reale rimane la costruzione di un programma credibile e condiviso su temi cruciali come i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale.