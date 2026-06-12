Schlein e Conte, le sfide interne ai partiti prima delle primarie

La segretaria del Pd e il presidente del M5s devono superare ostacoli statutari e giudiziari per potersi affrontare alle primarie. Per Schlein serve l'accordo delle correnti del partito sullo slittamento del congresso, per Conte c'è il rischio di perdere simbolo e nome del M5s per decisione del tribunale. Intanto i due leader guardano anche a scenari geopolitici complessi.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein , e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte , condividono un comune destino: per potersi confrontare in future primarie dovranno superare ostacoli normativi interni ai rispettivi partiti.

Per Schlein, l'ostacolo è rappresentato dallo statuto del Pd, in particolare dall'articolo 8 comma 2 che prevede la convocazione del congresso sei mesi prima della scadenza del mandato del segretario in carica. Il mandato di Schlein scade il 26 febbraio 2027, quindi il presidente dell'assemblea dem Stefano Bonaccini dovrebbe indire il congresso entro il 26 agosto 2024.

Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, poiché il Pd non intende tenere un congresso prima delle elezioni politiche. Per far slittare la data, è necessaria una decisione dell'assemblea nazionale del partito, che richiede un accordo tra le correnti interne. Questo accordo arriverà solo dopo che Schlein avrà definito la composizione delle liste elettorali, stabilendo quanti posti sicuri riservare alle varie anime del partito.

In caso di mancato accordo, le correnti potrebbero negare lo slittamento, bloccando di fatto la corsa di Schlein. Per Giuseppe Conte la situazione è ancora più complessa. Il leader M5s deve affrontare un ricorso civile presentato a fine marzo 2024 da Beppe Grillo per rivendicare l'uso del nome e del simbolo del partito.

Se il tribunale civile di Roma dovesse togliere a Conte l'uso dei contrassegni, il presidente M5s sarebbe costretto a impugnare la decisione, rischiando di non riuscire a presentarsi in tempo per le elezioni politiche. Nel frattempo l'uso di nome e simbolo gli sarebbe vietato. Una decisione è attesa per il 15 luglio, quando il magistrato deciderà se Conte potrà presentarsi come leader del M5s.

Intanto il partito ha avviato un percorso interno chiamato Nova 2 per sondare la base e redigere il programma elettorale, che si concluderà con l'estate. Solo dopo la risoluzione di queste beghe normative interne i due leader potranno tenere le primarie per eventuali sfide future. Oltre ai problemi interni, i due leader devono anche confrontarsi con scenari geopolitici complessi.

Elly Schlein, secondo l'analisi della docente Elisa Giunchi della Statale di Milano, avrebbe "fatto valere rapporti e interessi con Usa e Iran, aspira a un ruolo regionale", indicando una politica estera articolata. Sul fronte pakistano, la situazione vede Islamabad come mediatore neutrale che cerca di emergere come attore regionale indispensabile, distanziandosi dall'immaginario collettivo legato al terrorismo islamico. Il Pakistan punta ad aprire nuovi corridoi terrestri per le merci dirette verso l'Iran, bypassando l'Afghanistan.

Tuttavia, sul fronte interno, questa politica estera comporta il rischio di un rafforzamento dell'esercito e del potere del capo di stato maggiore Asim Munir, con possibili implicazioni per la stabilità democratica del paese





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