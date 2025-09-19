Scintille nel PD e nuove sanzioni UE: la politica italiana nel mirino

La politica italiana è sotto esame: tensioni interne al PD sulla direzione del partito, con i riformisti che esprimono critiche e divisioni. Giuseppe Conte denuncia il genocidio a Gaza e l'UE approva nuove sanzioni contro la Russia.

L'ambiente politico italiano è scosso da tensioni interne al Partito Democratico.

Un dirigente di Energia Popolare sintetizza con rammarico le divisioni emerse dopo che Elly Schlein ha convocato una Direzione a pochi giorni dal voto nelle Marche, impedendo di fatto un confronto costruttivo. La minoranza riformista del partito, delusa dall'atteggiamento della segretaria e da quello del presidente Stefano Bonaccini, ha manifestato il suo dissenso. Le divergenze riguardano l'approccio da adottare nei confronti della leadership, con una parte che predilige il dialogo e un'altra che reclama maggiore incisività. Bonaccini, intervenuto alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, ha respinto l'idea di una sfiducia, rivendicando il peso dell'area riformista, in particolare nella scelta dei candidati alle prossime elezioni regionali. Ha ribadito che le discussioni interne dovrebbero attendere la conclusione del ciclo elettorale regionale, sottolineando l'importanza di concentrarsi sugli obiettivi politici. Bonaccini si dice sereno e fiducioso, affermando di ricevere numerosi messaggi di sostegno, focalizzati su temi quali sanità, scuola, lavoro e impresa. Ribadisce la necessità di superare le dinamiche correntizie e di valorizzare l'ampia area riformista all'interno del partito, citando l'influenza dei riformisti nella scelta dei candidati e i risultati ottenuti alle elezioni europee. Conclude sottolineando l'importanza di affrontare le elezioni regionali come un test nazionale, rimandando le discussioni sul futuro del partito a dopo le elezioni, al fine di elaborare una nuova agenda e una prospettiva efficace per affrontare le sfide future.\Nel frattempo, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso la sua ferma condanna del genocidio a Gaza, durante la festa della Link University. Conte ha criticato la disparità di trattamento, sottolineando come l'Italia debba applicare gli stessi standard morali e di diritto internazionale a tutti i leader politici, anche a Netanyahu. Conte ha dichiarato di voler continuare a denunciare con forza le ingiustizie perpetrate a Gaza, richiamando l'attenzione sulla necessità di coerenza tra i valori dichiarati e le azioni concrete. Il suo intervento è stato seguito da quello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha espresso un parere favorevole alla proposta di Forza Italia sullo ius scholae, auspicando un approccio costruttivo per garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana ai bambini stranieri nati in Italia e che abbiano frequentato le scuole del paese. Bonaccini, intervenendo successivamente a margine della festa Fenix, ha ribadito che le critiche mosse dai riformisti non riflettono la realtà del partito, invitando a considerare i numeri e la composizione dei candidati. Ha evidenziato l'importanza di riconoscere il contributo dell'area riformista e di lavorare uniti per affrontare le sfide future





