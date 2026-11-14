Scioglimenti per mafia dei comuni: 412 decreti dal 1991 al 2026

Il report Uno al mese di Avviso Pubblico conta 412 scioglimenti per mafia dal 1991 al 2026, che hanno coinvolto 298 enti locali.

Nel 2022 a Portigliola, nel Reggiano calabrese, nessun funzionario dell'ufficio tecnico poteva consultare la banca dati antimafia. Quella falla, un accesso mai richiesto, lasciava aperta la strada a appalti irregolari. Il comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose, e il caso di Portigliola è uno dei 412 scioglimenti per mafia registrati in Italia dal 2 agosto 1991 al 30 settembre 2026.

A contare i decreti è il report Uno al mese, quarto rapporto di Avviso Pubblico, la rete di amministratori impegnati per la legalità. Il dato copre l'intero arco di applicazione della normativa, entrata in vigore il 2 agosto 1991, e restituisce una media di uno scioglimento al mese per trentacinque anni.

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Come si distribuiscono gli scioglimenti per mafia

Gli scioglimenti per mafia riguardano 298 enti, di cui 292 comuni e 6 aziende sanitarie provinciali. Il numero dei decreti è più alto di quello degli enti perché alcune amministrazioni sono state sciolte più di una volta.

Il report indica che in 85 casi lo scioglimento è avvenuto due o tre volte nello stesso ente. Un ente, in particolare, è stato sciolto per mafia addirittura cinque volte, un dato che mostra come la presenza di infiltrazioni possa ripetersi nel tempo anche dopo i provvedimenti precedenti.

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Il caso di Portigliola illustra il meccanismo di fondo: la carenza di controlli preventivi sugli operatori economici e sulle pratiche amministrative apre spazi che la criminalità organizzata può sfruttare. Nel comune calabrese, la mancata consultazione della banca dati antimafia da parte dell'ufficio tecnico è stata al centro della vicenda.

Il ruolo di Avviso Pubblico e dei suoi report

Avviso Pubblico, la rete che ha realizzato il report Uno al mese, raccoglie amministratori locali impegnati sul fronte della legalità. Con questo quarto rapporto, la rete offre una fotografia aggiornata e numerica di un fenomeno che coinvolge comuni e aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Il titolo del report, Uno al mese, sintetizza la cadenza media dei provvedimenti dal 1991 in poi. La scelta di contare ogni decreto, e non solo gli enti, permette di distinguere tra il numero di amministrazioni coinvolte e la frequenza reale con cui lo Stato ha dovuto intervenire.

Effetti sui territori e prossimi passaggi

Dietro ogni scioglimento per mafia c'è una comunità locale che si trova a fare i conti con una amministrazione interrotta e con la necessità di ricostruire controlli e procedure. Il caso di Portigliola, con un ufficio tecnico privo di accesso alla banca dati antimafia, mostra quanto la prevenzione amministrativa sia decisiva.

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Il conteggio del report arriva fino al 30 settembre 2026, data che fissa il perimetro dei dati analizzati. Il monitoraggio di Avviso Pubblico proseguirà con le future edizioni della pubblicazione, che aggiorneranno il bilancio dei decreti firmati dal 1991 in avanti.