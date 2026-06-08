Scioperi a catena dall'8 al 14 giugno: disagi su treni, aerei e uffici pubblici

Una settimana di proteste blocca l'Italia: da lunedì 8 a domenica 14 giugno scioperi su ferrovie, aeroporti e servizi pubblici. Ecco tutte le informazioni utili per affrontare l'ondata di disagi.

L'arrivo della bella stagione porta con sé non solo il cambio d'armadio ma anche il consueto brivido dell'imprevisto legato ai trasporti. Da lunedì 8 a domenica 14 giugno, l' Italia si prepara ad affrontare una settimana di scioperi a catena che minacciano di bloccare ferrovie, aeroporti e uffici pubblici.

Un vero e proprio percorso a ostacoli per chiunque debba spostarsi, andare al lavoro o abbia pianificato un weekend fuori porta. Le proteste coinvolgono diverse categorie di lavoratori, dai ferrovieri ai piloti, dagli insegnanti ai dipendenti comunali, con un calendario serrato di astensioni che promette di creare notevoli disagi su tutto il territorio nazionale. Il debutto dei disagi è fissato per oggi, lunedì 8 giugno.

A incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale: a Foggia, i dipendenti di Ataf (Azienda trasporti automobilistici foggiani) si fermeranno dalle 8:30 alle 12:30, mentre in Sicilia la situazione sarà speculare con scioperi analoghi. Per limitare i danni ai pendolari, sono previste fasce di garanzia che assicurano il servizio nelle ore di punta. Ma non solo trasporti: gli avvocati penalisti hanno indetto un'astensione dalle udienze per l'intera settimana feriale, dal lunedì al venerdì.

Al centro della protesta c'è il delicato tema della privacy nei colloqui tra i detenuti e i loro legali nel carcere di Perugia, con una manifestazione nazionale prevista proprio nel capoluogo umbro per giovedì 11 giugno. Le giornate di martedì 9 e mercoledì 10 giugno scivoleranno via con disagi più circoscritti, ma da monitorare attentamente.

Martedì si fermano i lavoratori della società che si occupa della ristorazione a bordo dei treni, i vigili del fuoco di Ferrara (dalle 8:00 alle 12:00) e i collaboratori del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario, a Palermo e Caltanissetta. Mercoledì, invece, è la volta dello sciopero di dodici ore, dalle 10:00 alle 22:00, dei dipendenti della Sers (Società esercizio rimorchiatori siracusani) e dei lavoratori del call center Callmat di Matera.

Intanto, Altroconsumo fornisce consigli utili per chi ha voli cancellati: niente panico, sì ai rimborsi e occhio alle polizze assicurative. Giovedì 11 giugno è la giornata dello sciopero nazionale del settore ferroviario, il più impattante della settimana. La Commissione di garanzia ha stabilito uno stop di 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00. In questa fascia oraria il rischio di cancellazioni e forti ritardi è altissimo per l'intera rete nazionale.

Trenitalia ha lanciato Smart Refund, un sistema per ottenere rimborsi per ritardi in 25 secondi, ma la giornata si preannuncia comunque complessa. Oltre ai treni, anche gli uffici pubblici saranno interessati: gli agenti della polizia locale e i dipendenti dei vari ministeri incroceranno le braccia. Nel frattempo, l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per i viaggi organizzati, offrendo maggiori tutele per chi li acquista.

Il fine settimana del 13 e 14 giugno potrebbe essere il più problematico, specialmente per chi viaggia in aereo. Sabato 13 giugno, infatti, i riflettori si accendono sugli aeroporti: i piloti e gli assistenti di volo di una compagnia low-cost si fermeranno, insieme ai dipendenti dell'Enav (Ente nazionale per l'assistenza al volo) di Verona e della Sogaer (Società gestione aeroporto) di Cagliari. Stessi orari di stop per tutti.

Non solo aerei: gli insegnanti delle scuole superiori si fermeranno per un'ora, dando il via a una mobilitazione che si trascinerà anche nella settimana successiva. A Firenze, i disagi riguarderanno i trasporti urbani: si fermeranno sia i dipendenti della tramvia fiorentina, sia quelli di Autolinee Toscane. Per entrambi il blocco durerà tutto il giorno, ma saranno garantite le fasce orarie pendolari per permettere i servizi minimi essenziali.

In definitiva, l'intera settimana richiede una pianificazione attenta: verificare gli orari, munirsi di alternative e, per chi vola, controllare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto





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