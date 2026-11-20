Cgil e Cobas proclamano scioperi generali in Italia. Studenti e lavoratori scendono in piazza a Bologna, Milano, Roma e altre città per protestare contro il carovita e le riforme.

La penisola italiana è paralizzata da una straordinaria ondata di mobilitazione sociale che vede coinvolti centinaia di migliaia di cittadini. Due distincte organizzazioni sindacali, la Cgil e i Cobas, hanno indetto paralleli scioperi generali, coordinati con le lunghe attese delle manifestazioni giovanili organizzate a livello europeo. L'obiettivo è denunciare l'emergenza economica e le politiche governative percepite come ostili ai diritti dei lavoratori e degli studenti. Le piazze di oltre venticinque Paesi europei sono già in fermento, ma l'Italia concentra la propria rabbia in dense concentrazioni urbane che partono dalle prime luci dell'alba.

Il meccanismo degli scioperi Cgil e Cobas

La Cgil e i Cobas, con l'adesione parziale dell'Usb limitata al solo settore scolastico, hanno attivato le leve dello stop al lavoro per bloccare i servizi essenziali. I dipendenti pubblici e privati incrociano le braccia per fermare l'economia, mentre i trasporti pubblici subiscono riduzioni drastiche di servizio. La Cgil, storica confederazione sindacale, ha organizzato i propri cortei partendo dalle 9:30, con rotte che attraversano i centri storici delle principali capitali provinciali e nazionali. I Cobas, noti per la loro azione sindacale di base e spesso in disaccordo con le sigle tradizionali, hanno proposto percorsi alternativi per garantire una presenza capillare anche nelle periferie.

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Questo doppio fronte sindacale crea un effetto moltiplicatore sulla pressione politica esercitata sul governo. Le richieste includono la fine del carovita, il blocco dei tagli alla sanità e all'istruzione, e un cambiamento radicale verso un'economia di pace invece di quella definita di guerra. La mobilitazione non è solo economica, ma tocca temi geopolitici come la situazione in Palestina e le leggi interne considerate liberticide. Ogni città, da Nord a Sud, interpreta queste direttive nazionali adattandole alle specificità del territorio e alle tradizioni di lotta locale.

Posizioni dei gruppi studenteschi e collettivi

Il movimento studentesco gioca un ruolo centrale in questa giornata, con migliaia di giovani che lasciano le aule per occupare le strade. A Milano, il corteo sindacale e studentesco si riunisce alle 9 in piazzale Cadorna, mentre la sera i collettivi Lambretta, Deriva e Gaza Free Style organizzano eventi culturali contro la violenza di genere. A Torino, gli studenti del Politecnico e di Palazzo Nuovo convergono verso il Miur, mentre il movimento Torinese contro il riarmo prepara una riunione pomeridiana in piazza Castello. Le tensioni delle settimane precedenti non hanno impedito la collaborazione, ma richiedono una gestione attenta dei percorsi.

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A Roma, la situazione è particolarmente delicata per la presenza di due fronti distinti di manifestanti. La Cgil parte da piazza Vittorio Emanuele per raggiungere i Fori Imperiali, mentre gli studenti si radunano a Piramide e davanti alla Sapienza. La questore Roberto Massucci ha presieduto un tavolo tecnico per monitorare i movimenti, temendo possibili scontri o interferenze tra i due cortei. I liceali e gli universitari hanno tracciato itinerari precisi per convergere verso il centro, dimostrando una capacità organizzativa che supera le previsioni dei semplici osservatori politici.

Impatto sul territorio e trasporti in blocco

Le conseguenze pratiche dello sciopero si sentono immediatamente sulla viabilità urbana e nazionale. A Bologna, i conducenti Tper blocca il traffico dalle 8:30 alle 16:30 e dalla 19:30 fino alla fine del servizio. A Napoli, la situazione dei trasporti varia tra le diverse aziende: l'azienda Mobility mantiene i servizi regolari, mentre l'Eav garantisce solo le fasce orarie di garanzia per gli autobus, lasciando il servizio ferroviario della Circumvesuviana e della MetroNapoli Nordest attivo. Questa frammentazione crea disagi differenziati per i pendolari, accentuando il senso di urgenza della protesta.

Anche le città minori non restano passive, con cortei programmati a Avellino, Benevento e Caserta. I percorsi sono calibrati per bloccare i nodi strategici: da via De Conciliis a piazza della Libertà ad Avellino, e dalla stazione FS di Caserta alla prefettura. A Salerno, il concentramento in piazza Vittorio Veneto si conclude in piazza Amendola, creando un anello di protesta che circonda i centri di potere locali. L'adesione capillare trasforma la giornata in un fenomeno nazionale unitario, dove ogni manifestazione locale diventa un tassello di un mosaico di protesta più ampio.

Prossimi passi e calendario delle mobilitazioni

La scadenza non è l'unica nota. Il calendario vede già nuove date fissate per amplificare il messaggio. Il 28 novembre è attesa la marcia Non Una Di Meno contro la violenza sulle donne, con Milano che anticipa la presenza del gruppo in serata. A Torino, il 30 novembre si celebreranno i trent'anni dell'Askatasuna con banchetti e concerti, mantenendo viva la memoria delle lotte sociali. Queste date preparano il terreno per eventuali nuove ondate di sciopero, segnalando che la protesta è un processo continuo e non un evento isolato. L'attenzione rimane alta sull'evoluzione delle richieste e sulle risposte istituzionali attese nei prossimi giorni.