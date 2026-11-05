Scioperi in Francia: 70mila polizia a Parigi per evitare nuovo 17 ottobre

La Francia si prepara a nuove proteste nazionali contro salari e costi. Il governo Macron schiera 70.000 agenti per prevenire disordini come l'17 ottobre.

Il governo francese ha annunciato lo schieramento di circa 70.000 agenti di polizia in tutto il paese in vista delle manifestazioni nazionali programmate per giovedì 5 novembre 2026. Questa massiccia operazione di sicurezza mira a prevenire il ripetersi degli incidenti verificatisi il 17 ottobre 2026, che avevano visto disordini civili diffusi e saccheggi di negozi ed edifici pubblici in diverse regioni della Francia.

Misure di sicurezza dopo i disordini di ottobre

La portavoce del governo Maud Bregeon ha dichiarato in conferenza stampa, subito dopo la riunione del consiglio dei ministri di mercoledì, che le autorità sono estremamente vigili. La portavoce ha sottolineato che è fuori discussione rivivere le scene violente dell'17 ottobre, un evento che aveva colto di sorpresa le forze dell'ordine e aveva intensificato le critiche verso la gestione della crisi da parte del presidente Emmanuel Macron.

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Secondo quanto riportato dall'emittente BFM TV, il dispiegamento delle forze dell'ordine rappresenta una misura preventiva cruciale. Il servizio di intelligence interno stima che tra le 500.000 e le 700.000 persone partecipino alle manifestazioni fuori dalla capitale Parigi, un numero significativo che richiede un coordinamento avanzato per garantire l'ordine pubblico durante le marce.

Partecipazione sindacati e studenti nelle piazze

La mobilitazione è stata indetta da diversi sindacati, tra cui la confederazione CGT di sinistra, e conta il sostegno di gruppi studenteschi preoccupati per le condizioni del settore educativo. Gli studenti, che hanno guidato le proteste iniziali contro il deterioramento delle scuole, continuano a esprimere la loro rabbia per le opportunità future limitate. Irma de Banville, una studentessa ventunovenne di Parigi, ha spiegato che si stanno mobilitando il più possibile, nonostante la paura della violenza poliziesca tenga a casa molte persone.

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Oltre alla partecipazione nelle strade, lo sciopero generale coinvolge direttamente i lavoratori pubblici e i settori strategici dell'economia. Il Ministero dell'Istruzione ha stimato che il 17,5% degli insegnanti della scuola primaria pubblica aderirà allo sciopero. Questa assenza di massa nel settore scolastico riflette il profondo malcontento tra il personale educativo riguardo alle condizioni di lavoro e alle risorse disponibili per il sistema pubblico.

Impatto su trasporti ed energia nucleare

I sindacati hanno preannunciato probabili interruzioni ai servizi ferroviari e ai trasporti pubblici nazionali, un effetto collaterale comune delle manifestazioni sindacali in Francia. Parallelamente, la compagnia energetica a controllo statale EDF ha avvisato che i sindacati del settore energetico previsto di aderire allo sciopero di giovedì. Questa potenziale paralisi dei servizi ha riaperto i timori legati alla sicurezza energetica del paese nei mesi invernali.

La tensione è ancora alta nel settore dell'energia, considerando che uno sciopero simile avvenuto a metà settembre aveva già ridotto l'approvvigionamento elettrico in tutto il paese. Inoltre, quella precedente mobilitazione aveva compromesso la capacità di consegna del terminale di gas naturale liquefato più grande della Francia, il Dunkirk LNG, creando disagi logistici ed economici significativi per l'infrastruttura nazionale.

Strategia politica in vista delle elezioni

Il presidente Emmanuel Macron ha convocato una riunione di difesa e sicurezza mercoledì, sottolineando l'importanza strategica di contenere l'ondata di proteste. Un funzionario vicino al Palazzo dell'Eliseo ha dichiarato che l'obiettivo nelle prossime settimane è riportare il fiume del dissenso sociale nel suo alveo naturale. Questa strategia mira a lanciare le elezioni presidenziali, previste tra cinque mesi, nelle condizioni più calme possibili per l'elettorato.

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L'atmosfera politica rimane tesa mentre i candidati si muovono a cinque mesi dalle elezioni presidenziali. La situazione attuale rappresenta una nuova prova di forza per il governo Macron, che cerca di bilanciare la reazione ai disordini civili degli ultimi anni con la necessità di mantenere la stabilità. L'opposizione cerca di capitalizzare sulla frustrazione pubblica riguardante gli standard di vita e le politiche governative, sfruttando il malcontento diffuso per guadagnare terreno politico.