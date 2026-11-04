Scioperi tessili Bangladesh: board salariale in seduta, proteste al quinto giorno

Il Bangladesh affronta proteste sindacali per salari più alti. Il board salariale si riunisce mercoledì mentre gli scontri a Dhaka bloccano le fabbriche e preoccupano l'export.

La crisi nel settore dell'abbigliamento del Bangladesh è entrata nella sua fase critica con il quinto giorno consecutivo di proteste violente nei principali centri industriali della periferia di Dhaka. Il governo ha annunciato che il neonato board salariale del settore tessile terrà la sua prima riunione ufficiale mercoledì, 4 novembre 2026, per esaminare la struttura retributiva dei lavoratori. Questa decisione arriva in un momento di massima tensione, dopo che dimostranti e forze dell'ordine si sono scontrati a Savar e Gazipur, utilizzando gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere le folle che bloccavano le strade e le autostrade. La sospensione delle attività in centinaia di fabbriche ha immediatamente sollevato allarmanti preoccupazioni sui ritardi nelle spedizioni internazionali, minacciando la catena di approvvigionamento globale.

Il Dibattito sui Salari e le Richieste Sindacali

Il nucleo centrale della controversia riguarda un drastico aumento del salario minimo mensile, che i lavoratori richiedono di innalzare da 12.500 taka a 30.000 taka, corrispondenti a circa 243 dollari. Attualmente, i 4 milioni di addetti al settore fanno fronte a un crescente costo della vita, caratterizzato da prezzi elevati per il cibo, l'alloggio e le necessità quotidiane. Bithi Begum, un'operaia tessile coinvolta nelle proteste, ha dichiarato che lo stipendio attuale non copre nemmeno le spese essenziali dopo una giornata di lavoro intensivo. Il board, composto da sei membri che includono rappresentanti dei lavoratori e dei proprietari delle fabbriche, dovrà ora affrontare il compito di definire un nuovo equilibrio retributivo che tenga conto di queste pressioni economiche.

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Impatto sul Mercato e Reazione delle Brand

Il Bangladesh, secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina, genera oltre l'80% dei proventi delle sue esportazioni totali grazie a questo settore chiave. Le principali marche internazionali, tra cui H&M, Zara di Inditex e Walmart, ricevono forniture da queste fabbriche e stanno monitorando attentamente la situazione man mano che entrano nel periodo produttivo cruciale per gli ordini di primavera ed estate. H&M ha confermato a Reuters che alcune fabbriche hanno sospeso temporaneamente le attività, sebbene non si siano verificate ancora grandi interruzioni nella catena di fornitura. Tuttavia, i ritardi iniziali potrebbero accumularsi se gli scontri continuano, influenzando la capacità del paese di soddisfare la domanda globale in tempo utile.

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Pressioni Economiche e Competitività Industriale

Il governo e i produttori tessili si trovano sotto una pressione enorme per accettare le richieste salariali, ma il settore deve anche fare i conti con sfide economiche globali complesse. I produttori segnalano già difficoltà dovute all'aumento dei costi di produzione, alla crescente concorrenza regionale, all'incertezza dei mercati energetici legata ai conflitti nel Medio Oriente e alla debolezza della domanda nei mercati di esportazione chiave. Gli esperti sottolineano che il board salariale deve bilanciare con precisione le legittime richieste dei lavoratori con la necessità di mantenere la competitività internazionale del paese. Una gestione errata di questa situazione potrebbe compromettere la posizione del Bangladesh nel mercato globale dell'abbigliamento.

Prospettive Future e Soluzioni Estratte dagli Esperti

Selim Raihan, professore di economia presso l'Università di Dhaka, ha sottolineato che il Bangladesh potrebbe assorbire un aumento significativo dei salari senza necessariamente perdere il suo vantaggio competitivo, a patto che le fabbriche migliorino la propria produttività. Secondo l'esperto, qualsiasi revisione salariale dovrebbe riflettere l'inflazione, i costi della vita e la capacità di pagamento delle fabbriche, mentre gli acquirenti internazionali dovrebbero supportare migliori standard lavorativi attraverso pratiche di acquisto eque. Raihan ha avvertito che l'instabilità lavorativa prolungata rappresenta una minaccia maggiore per l'industria rispetto ai salari più alti stessi, poiché mina l'affidabilità delle consegne e la fiducia degli acquirenti. Il paese deve quindi evolversi verso prodotti a valore aggiunto più elevato e maggiore affidabilità operativa.