Sciopero 30 ottobre stima danni 817 milioni euro Cgia Mestre

Il costo dello sciopero del 30 ottobre contro il carovita potrebbe arrivare a 817 milioni di euro. Analisi Cgia Mestre sui danni economici e territoriali.

Il costo dello sciopero generale del venerdì 30 ottobre, organizzato contro il carovita e il riarmo, potrebbe aver arrecato al sistema Paese un danno economico stimato fino a 817 milioni di euro. Questa mobilitazione, che ha coinvolto circa sessanta città italiane, ha registrato un'assenza dei lavoratori dipendenti stimata attorno al venti per cento. Se si considerano anche i costi indiretti, la perdita complessiva potrebbe attestarsi attorno al miliardo di euro.

Stima costi sciopero Cgia Mestre

La stima arriva dall'ufficio studi della Cgia, l'associazione artigiani e piccole imprese di Mestre. I calcoli sono stati elaborati in attesa di conoscere ufficialmente il grado di adesione alla mobilitazione. Per arrivare a questa valutazione, la Cgia ha preso in considerazione il valore aggiunto giornaliero prodotto in Italia. Nel 2026 tale valore dovrebbe attestarsi a 5,676 miliardi di euro, a fronte di un prodotto interno lordo giornaliero di 6,361 miliardi.

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Impatto produttività e perdite regionali

Ipotizzando diversi livelli di partecipazione allo sciopero, la perdita di valore aggiunto varia significativamente. Si stima una perdita di 1,226 miliardi con una partecipazione del trenta per cento. Nello scenario centrale, un'assenza del venti per cento tra i dipendenti corrisponderebbe a un tasso di assenza del quattordici per cento sul totale degli occupati. A livello territoriale, la Lombardia è la regione più colpita, con una perdita stimata di 193,6 milioni di euro.

Le situazioni più critiche si concentrerebbero nelle aree maggiormente industrializzate del Paese. L'elenco delle regioni e delle perdite stimate include il Piemonte con 60,2 milioni, la Sicilia di 40,2 milioni, le Marche con 18,2 milioni, la Calabria con 13,7 milioni e la Valle d'Aosta con 2,1 milioni. La simulazione della Cgia è costruita ipotizzando una produttività media per lavoratore pari a quella nazionale.

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Costi indiretti su sanità trasporti e scuola

La stima riguarda la perdita di valore aggiunto giornaliero e non comprende i costi indiretti. Questi ultimi riguardano gli effetti dello sciopero su cittadini, imprese, conti pubblici e lavoratori. L'annuncio di una mobilitazione può condizionare il comportamento degli utenti dei servizi pubblici, spingendo alcune persone a rinunciare agli spostamenti. Nel settore sanitario, il Servizio sanitario nazionale eroga ogni giorno 2,5 milioni di prestazioni secondo i dati Agenas del 2022.

Le interruzioni possono comportare la riprogrammazione degli appuntamenti e l'allungamento delle liste d'attesa. Nel trasporto merci, il funzionamento a singhiozzo dei treni e la chiusura di porti possono bloccare i container. I lavoratori del settore privato possono essere costretti a utilizzare l'auto propria, sostenendo spese per carburante e pedaggi. La mancata apertura delle scuole può costringere i genitori a chiedere permessi dal lavoro.

Ripercussioni redditi e diritto costituzionale

Il costo immediato dello sciopero ricade anche sugli stessi lavoratori che vi aderiscono. La giornata non lavorata viene trattenuta dalla retribuzione e corrisponde a circa un ventesimo dello stipendio mensile. Nella maggior parte dei contratti collettivi, per quel periodo non matura la quota di tredicesima. L'associazione sottolinea tuttavia che il mancato valore della produzione non coincide necessariamente con una perdita permanente per il sistema economico.

Molte attività interrotte o cancellate, dalle visite mediche alla produzione industriale, possono essere recuperate nei giorni successivi. La Cgia ricorda inoltre che lo sciopero è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 40 della Costituzione. La stima del costo economico ha l'obiettivo di quantificarne gli effetti sul Paese, senza mettere in discussione la legittimità democratica di questo diritto sociale.