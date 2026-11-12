Sciopero Atm Milano: orari ridotti e adesioni in calo per protesta sul modello di gestione

Sciopero Atm Milano: stop servizio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Protesta contro liberalizzazione e gare d'appalto con adesioni allo 12,5% e 15,3%.

Il servizio di trasporto pubblico locale a Milano subirà significativi arresti a causa di un nuovo sciopero proclamato dal Gruppo Atm. Le corse potrebbero essere garantite solo al di fuori degli orari centrali delle mattine e dei primi pomeriggi, con stop prolungati dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine effettivo del turno giornaliero. Questa sospensione interessa l'intera rete di mobilità urbana, colpendo direttamente la fruibilità degli autobus e dei tram per i cittadini nella capitale lombarda.

Le motivazioni tecniche della protesta

Lo stop è stato proclamato esplicitamente contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm. I lavoratori e le organizzazioni sindacali ritengono che questi processi di mercato minino la qualità del trasporto urbano. La decisione mira a garantire la continuità e la natura pubblica del servizio, evitando la frammentazione gestionale che potrebbe compromettere la sicurezza e la regolarità delle corse.

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Le adesioni sindacali e le percentuali

Per quanto riguarda la partecipazione operaia, Adm fa sapere che gli scioperi hanno visto un'adesione moderata da parte delle diverse sigle. In dettaglio, il sindacato Al Cobas ha registrato il 12,5% di adesione tra i propri iscritti. Parallelamente, la sigla Confial ha dichiarato un tasso di partecipazione pari al 15,3%. Questi dati indicano un consenso frammentato tra i diversi corpi sindacali, senza un'unica linea comune netta nel tasso di partecipazione totale.

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Impatto immediato sulla mobilità milanese

Le conseguenze per gli utenti sono concrete e immediate. La mancanza di servizio nelle fasce orarie critiche impatterà sui pendolari che si recano al lavoro e sugli studenti. L'arresto dalle 8.45 alle 15 esclude il picco mattutino e la prima metà della giornata lavorativa. Il periodo dopo le 18, invece, interessa il ritorno a casa e la vita notturna della città. I cittadini sono invitati a pianificare gli spostamenti alternativi per evitare disagi prolungati.