Sciopero Autotrasportatori in Sicilia: Crisi Economica e Richieste al Governo Nazionale

Le grandi aziende di autotrasporto in Sicilia incrociano le braccia per protestare contro la grave crisi economica che attanaglia l'isola. Nessun blocco stradale, ma una fermata delle attività che rischia di svuotare gli scaffali dei supermercati. Le richieste si concentrano sul governo nazionale, con una richiesta specifica di utilizzare i fondi ETS per ridurre i costi di trasporto marittimo.

Un profondo stato di agitazione sta attraversando il settore dell'autotrasporto in Sicilia , con le grandi aziende di categoria che hanno proclamato uno sciopero. A differenza di altre proteste del passato, questa volta non si prevedono blocchi stradali, un segnale che le imprese mirano a esercitare pressione attraverso la sospensione delle attività piuttosto che con azioni di disturbo.

L'obiettivo principale di questa mobilitazione è far fronte alla grave crisi economica che sta pesantemente colpendo diversi comparti produttivi dell'isola. Si parla di un pacchetto di misure economiche che, stando a quanto dichiarato, dovrebbe essere esteso anche ad altri settori in difficoltà. Nonostante l'impegno mostrato dalla Regione Siciliana nel cercare soluzioni, il Comitato promotore dello sciopero sottolinea come la vera svolta possa arrivare unicamente dal governo nazionale. Le interlocuzioni con il Ministro competente sono già avvenute, ma, secondo quanto denunciato dal Comitato, i punti nevralgici che hanno portato alla proclamazione del fermo non sono ancora stati inseriti nell'agenda politica del governo. La partecipazione allo sciopero, secondo le stime del Comitato, sarebbe stata altissima, attestandosi intorno al 90 per cento, a testimonianza della serietà della situazione e della diffusa insoddisfazione tra gli operatori del settore. Le piccole e medie imprese di autotrasporto, che gestiscono il trasporto locale e la consegna delle merci all'interno dell'isola, stanno continuando a operare regolarmente. Lo sciopero, infatti, è stato indetto dalle grandi aziende di autotrasporto che si occupano dello scarico delle merci che arrivano sull'isola tramite nave, destinate poi alla grande distribuzione. Queste imprese sono quelle che garantiscono il cosiddetto ultimo miglio, ovvero il trasferimento delle merci dai centri di distribuzione ai punti vendita. Un rappresentante del Comitato, Marco Bella, non ha usato giri di parole per descrivere la gravità della situazione, affermando che i supermercati hanno un'autonomia di rifornimento di soli tre o quattro giorni. Se non verrà trovata una soluzione in tempi brevi, ha avvertito, gli scaffali dei negozi resteranno vuoti. Bella ha inoltre precisato che nessuno può obbligarli a svolgere determinati servizi, come ad esempio il prelievo di rimorchi dalle navi. Ha chiarito che non si tratta di un servizio pubblico, ma di attività private, e che, in assenza di condizioni economiche che rendano vantaggioso il lavoro, la decisione è quella di rimanere a casa. Sulla possibilità che i supermercati rimangano vuoti, Bella ha commentato che l'allarmismo non è da escludere del tutto nel lungo periodo. Tuttavia, al momento, ha rassicurato sul fatto che la mobilità delle merci all'interno della regione è garantita da tutti gli operatori che svolgono il servizio di ultimo miglio. Secondo i dati forniti da Arena, un altro esponente del settore, nella giornata di ieri le merci in entrata sull'isola sono diminuite del 50 per cento, un dato allarmante che riflette l'impatto dello sciopero. Tra le cause scatenanti della crisi, Bella ha indicato anche l'aumento dei costi delle polizze di imbarco, che nell'ultimo mese sono cresciute di altri 160 euro a tratta. A tutto ciò si aggiunge l'impatto della cosiddetta ETS (Emissions Trading System), una tassa imposta dall'Unione Europea sui trasporti inquinanti, che rappresenta un ulteriore onere economico per le aziende. Il Comitato chiede che le quote ETS, attualmente accantonate presso il Ministero dell'Economia per un ammontare di quasi 500 milioni di euro, vengano utilizzate come contributo diretto per ridurre il costo dei biglietti navali. Questa misura consentirebbe, secondo le stime, uno storno di almeno il 30% sui costi di trasporto, rendendo più sostenibile l'attività delle imprese. Quei fondi, ha spiegato Bella, potrebbero essere impiegati anche per aumentare il contributo per gli armatori, incentivandoli a potenziare il trasporto intermodale tra mare e strada. Un altro punto critico sollevato riguarda un contributo promesso che doveva essere erogato a dicembre 2025, ma che ad aprile non è ancora stato ricevuto, evidenziando ritardi e inefficienze nella gestione dei sussidi promessi. In un diverso contesto, si segnala la presentazione di un Manifesto per il Biocontrollo a Roma, frutto della collaborazione tra FederBio e Agrofarma. Questo manifesto pone obiettivi ambiziosi per l'espansione dei prodotti per il biocontrollo, che si basano su principi attivi di origine naturale e sono essenziali per l'agricoltura biologica. I dati dell'Osservatorio Agrofarma evidenziano una significativa riduzione degli agrofarmaci di sintesi chimica (-18% negli ultimi dieci anni) a fronte di un aumento vertiginoso dell'utilizzo di quelli per il biocontrollo (+130%). Questo dimostra l'efficacia e l'ampia applicabilità dei prodotti per il biocontrollo, non solo in agricoltura biologica, ma anche nel settore agricolo tradizionale. Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, ha sottolineato l'importanza di questa transizione di fronte a emergenze come la crisi climatica e la comparsa di nuovi patogeni, che richiedono soluzioni diversificate e più alternative. Inoltre, le crisi geopolitiche rendono sempre più difficile l'approvvigionamento di prodotti derivati da fonti fossili, aumentando i costi e l'impatto negativo sull'agricoltura. Il biocontrollo, basato su sostanze naturali, offre una maggiore reperibilità, resilienza e garantisce al contempo prodotti adatti alle esigenze agricole e sicurezza alimentare per i cittadini





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