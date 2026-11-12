Sciopero Call Center: 43mila posti a rischio automazione e delocalizzazione

Il 11 novembre scende in piazza il personale dei call center contro l'automazione. Il 30% di 43mila dipendenti rischia l'esubero strutturale nel settore.

Il prossimo 11 novembre i lavoratori del settore dei call center scenderanno in sciopero per denunciare una situazione di precarietà strutturale e minacce all'occupazione. A Bari, nel cuore della Puglia, opera Nunzia, un addetta all'assistenza clienti che rappresenta la voce di migliaia di operatori spesso invisibili ma fondamentali per il sistema di telecomunicazioni italiano.

La realtà del lavoro femminile nei call center

Nunzia racconta che l'11 novembre ci sarà una giornata di sciopero per protesta contro i tagli ai posti di lavoro, sostenendo che l'azienda sostiene possano essere sostituiti. Lei appartiene alla categoria delle chiamate in entrata, non quelle in uscita per vendere contratti telefonici, ma quelle a cui i clienti chiamano quando il servizio presenta guasti o problemi tecnici. La sua esperienza è condivisa da decine di collega, tra cui Sabrina, Maria e Letizia, donne caratterizzate da grande pazienza e competenza nel gestire le richieste dei consumatori.

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I dati statistici confermano che la forza lavoro di questo settore è prevalentemente femminile, con il 65 per cento delle persone che rispondono alle chiamate che sono donne. La maggioranza di queste opera nelle regioni del Sud Italia e nelle Isole, sebbene si registrino punte significative anche in Piemonte e Lombardia. La fascia di età più colpita va dai 20 ai 45 anni, con un livello di scolarizzazione generalmente buono e una percentuale rilevante di laureate che tuttavia devono accontentarsi di posizioni non allineate al loro titolo di studio.

Minaccia automazione e delocalizzazione

Il nucleo del conflitto risiede nella previsione di un drastico ridimensionamento della forza lavoro legata al 30 per cento dei 43mila addetti ai call center con contratto delle Telecomunicazioni, che potrebbero diventare esuberi strutturati a causa dell'implementazione massiva di processi di automazione. Le grandi aziende committenti, che siano esse private o a partecipazione pubblica, tendono a considerare il servizio clienti come una semplice voce di costo flessibile da ridurre o eliminare completamente.

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Oltre alla minaccia tecnologica, il fattore della delocalizzazione ha accelerato il declino occupazionale in questo comparto. Nel corso di dieci anni, l'occupazione nel settore è diminuita della metà, un dato che riflette la tendenza a spostare i centri di costo verso mercati più convenienti. Questo movimento ha portato al saltare di molte regole contrattuali che in precedenza garantivano la stabilità del lavoro durante i passaggi tra diverse aziende.

Perdita di tutele e diritti dei lavoratori

L'erosione delle tutele è stata una delle conseguenze più dure per i dipendenti storici come Nunzia, che sottolinea di lavorare nello stesso posto da 15 anni senza trovare alternative valide a Bari. Sono stati aboliti o ridotti significativamente scatti di anzianità, la piena tutela delle ferie e dei permessi per malattia, nonché la protezione contro l'imposizione di part-time non desiderati o trasferimenti forzati verso sedi indesiderate.

La frustrazione dei lavoratori emerge chiaramente quando si considera che a molti, donne con titoli di studio elevati, vengono offerte posizioni in cui la retribuzione è limitata e le prospettive di carriera sono quasi nulle. Nunzia afferma con amarezza che lo stipendio non è sufficiente a garantire una vita dignitosa, e che la mancanza di opportunità lavorative alternative nella sua regione la costringe a rimanere in un contesto lavorativo che percepisce come degradante.

L'esperienza umana contro i bot automatizzati

La distinzione tra il servizio umano e quello automatizzato diventa evidente quando si considera l'interazione diretta con i clienti. Mentre Nunzia e le sue colleghe offrono un approccio empatico e paziente, le aziende stanno spingendo verso l'uso di sistemi automatici che hanno già iniziato a contattare gli utenti. La narrazione si chiude con l'episodio di un robot chiamato da Nunzia, che ha tentato di vendere un sistema per decalcificare l'acqua con una voce metallica, dimostrando l'effettiva sostituzione della competenza umana con l'automazione fredda.