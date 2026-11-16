Sciopero Cgil 20 novembre: trasporti e scuole bloccati in Italia

Sciopero generale Cgil del 20 novembre: trasporti, scuole e sanità in allerta. Dettagli su orari, zone bloccate e impatto per cittadini e lavoratori in Italia.

Un nuovo programma di cucina in tv? Lo farei anche domani. I miei figli non sono viziati: ecco il segreto. Questa dichiarazione di Benedetta Parodi è stata inserita in un contesto nazionale di 24 ore per la giornata di venerdì 20 novembre, focalizzata su un ampio sciopero generale. La protesta coinvolgerà tutti i lavoratori pubblici e privati di numerosi settori chiave, tra cui la scuola, la sanità, i trasporti e gli uffici pubblici. Le manifestazioni, con cortei e presidi, interessano l'intero territorio italiano, causando potenziali disagi nell'erogazione dei servizi essenziali.

Chi si ferma e cosa prevede lo sciopero

La mobilitazione, indetta dalla Cgil, coinvolge tutte le categorie lavorative, sia pubbliche sia private. L'astensione è stata proclamata per l'intera giornata lavorativa, con modalità che variano in base al comparto e alle disposizioni specifiche per le singole categorie. Tra i settori interessati vi sono l'istruzione, l'università, la ricerca, la sanità, le pubbliche amministrazioni e i trasporti. Anche gli uffici degli enti locali e altre attività rivolte ai cittadini saranno coinvolti, pur assicurando le prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali.

Also read Legge di Bilancio 2024: Meloni annuncia stop al bollo auto e focus su sanità

Le rivendicazioni sindacali e i temi centrali

La Cgil sollecita aumenti salariali e rinnovi dei contratti collettivi per recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, combattendo l'inflazione. Sul fronte previdenziale, la confederazione chiede assegni pensionistici più adeguati e la piena rivalutazione degli importi, oltre a uno stop all'innalzamento dell'età di pensionamento. Le richieste includono un sistema tributario più progressivo e la restituzione delle somme sottratte dai lavoratori e pensionati dal fiscal drag, il drenaggio fiscale provocato dall'inflazione. Si richiedono inoltre più finanziamenti per sanità, istruzione e welfare, con misure contro il lavoro precario e il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Advertisement

Impatto su scuole, trasporti e infrastrutture

Lo sciopero generale potrebbe determinare rallentamenti e riduzioni dei servizi di trasporto, con conseguenze per i collegamenti ferroviari e la mobilità urbana. Alla mobilitazione della Cgil si affiancherà un'agitazione nazionale proclamata da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie, prevista dalle 21 del 20 novembre alle 20 del 21 novembre per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia, secondo quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Per alcune aziende di trasporto pubblico locale lo stop riguarderà invece la giornata del 21 novembre. Nelle scuole, il ministero dell'Istruzione e del merito ha comunicato diverse iniziative sindacali per l'intera giornata di venerdì 20 novembre, con possibili modifiche agli orari e sospensioni delle lezioni.

Partecipazione sindacale e manifeste nazionali

La mobilitazione non sarà limitata alla Cgil nel settore dell'istruzione, dove aderiranno Usb pubblico impiego, Flc Cgil, Sisa, Sidl, Federazione Gilda Unams, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Cub Confederazione, Asl Varese, Cub Sur, Cib Unicobas e Ssb. Le proclamazioni interesseranno il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Sono previste circa cento iniziative su tutto il territorio nazionale, con la manifestazione principale a Roma. Il concentramento dei partecipanti è fissato alle 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II, con il corteo che si concluderà con la presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.