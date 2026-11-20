Migliaia di persone in sciopero generale a Roma il 20 novembre 2026. La CGIL contesta le politiche economiche del governo Meloni chiedendo salari più alti.

Il 20 novembre 2026, migliaia di cittadini hanno riempito le strade di Roma per partecipare a una vasta mobilitazione sindacale. L'iniziativa è stata organizzata dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nota come CGIL, la principale confederazione sindacale italiana. Questo sciopero generale ha visto la partecipazione congiunta di lavoratori dipendenti e studenti universitari.

Mobilitazione contro il costo della vita

La CGIL ha lanciato questa azione di protesta per denunciare l'impennata dei prezzi al consumo e le spese militari del governo. I manifestanti chiedono apertamente un aumento salariale adeguato all'inflazione e maggiori investimenti nei servizi pubblici essenziali. Il leader sindacale Maurizio Landini ha definito la giornata cruciale, sottolineando che i giovani non si limitano a protestare in Italia ma stanno agendo in tutta Europa.

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Impatto sui trasporti e settori coinvolti

Lo stop work indetto dalla CGIL era previsto per coprire l'intera giornata lavorativa del venerdì. Hanno aderito massicciamente i dipendenti dei settori pubblico e privato, inclusi gli insegnanti delle scuole e il personale sanitario degli ospedali. I collegamenti aerei sono rimasti operativi mentre il trasporto ferroviario nazionale era escluso dallo sciopero generale, sebbene fosse prevista un'azione separata per la sera.

Posizioni del governo e opposizione

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha definito lo sciopero preventivo prima ancora della pubblicazione del disegno di legge. Urso ha espresso rispetto per i manifestanti ma ha promesso che il Parlamento migliorerà il testo normativo. Il bilancio dello Stato per il 2027 ammonta a ventisei miliardi di euro, una cifra che la CGIL giudica insufficiente per tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori italiani.

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Demande salariali e pensionistiche

I sindacati richiedono contratti collettivi nazionali con rinnovi completi per recuperare il valore perso dagli stipendi. È inoltre richiesta la piena indicizzazione delle pensioni e misure concrete per evitare l'aumento dell'età pensionabile. Le organizzazioni studentesche, tra cui Cobas, hanno organizzato occupazioni nelle università per chiedere fondi immediati per l'istruzione pubblica.

Contesto europeo e prossime tappe

Le manifestazioni italiane si inseriscono in un'ondata europea di proteste giovanili contro le spese belliche. Anche Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria e Belgio registrano dimostrazioni simili contro l'aumento del costo della vita. Il Parlamento italiano continuerà l'esame del budget durante l'inverno, mentre i sindacati mantengono alta la pressione politica per ottenere riforme strutturali.