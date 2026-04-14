Sciopero degli autotrasportatori in Sicilia: porti bloccati per rincari carburante

Gli autotrasportatori siciliani protestano contro l'aumento dei prezzi del carburante bloccando le operazioni portuali. Lo sciopero, che coinvolge la maggior parte delle imprese, mira a ottenere misure di sostegno dal governo.

Merci bloccate dalla notte scorsa nei porti della Sicilia. La situazione critica nel settore degli autotrasportatori siciliani, esacerbata dall'impennata dei prezzi del carburante, ha portato a una protesta decisa che sta paralizzando le operazioni portuali. A partire dalla mezzanotte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile, gli autotrasportatori hanno interrotto le attività di carico e scarico delle merci dalle navi, in segno di protesta contro i consistenti aumenti dei costi del carburante. Questo sciopero, che vede una partecipazione massiccia, mira a bloccare l'arrivo delle merci verso la grande distribuzione e i supermercati, una dipendenza cruciale per l'approvvigionamento dell'isola, che si affida quasi esclusivamente al trasporto su gomma. L'obiettivo primario è spingere il governo e le autorità competenti a individuare soluzioni concrete per mitigare l'impatto dei rincari sul settore. Secondo le stime degli organizzatori, circa il 90% delle imprese del settore ha aderito allo sciopero, dimostrando la gravità della situazione e la forte unità dei trasportatori. Le modalità dello sciopero prevedono l'interruzione dei rifornimenti, senza blocchi stradali né presidi, per massimizzare l'impatto sull'economia siciliana e costringere il governo ad agire. La durata prevista dello sciopero è fino a sabato 18 aprile, indetto dal Comitato trasportatori siciliani, una delle principali organizzazioni di categoria nell'isola, a cui si contrappongono le posizioni degli autotrasportatori della Cna.

Alla base della mobilitazione, come detto, c'è il forte aumento dei costi legati al carburante, ma non solo. Il Comitato sottolinea come questa situazione sia aggravata da dinamiche internazionali e da una struttura dei costi divenuta insostenibile per le aziende del settore. I rappresentanti del Comitato chiedono, inoltre, che il Ministero dell'Economia utilizzi i proventi derivati dall'Ets, una tassa imposta dall'Unione Europea sulle attività inquinanti, da parte delle imprese siciliane e sarde, per finanziare agevolazioni per le aziende di trasporto. L'obiettivo è alleggerire il peso economico sulle imprese e promuovere una maggiore competitività. Viene inoltre richiesta chiarezza sui criteri di calcolo e sui tempi di erogazione dei fondi destinati al sostegno del settore. I trasportatori esprimono dubbi sulla gestione delle risorse legate alla tassa europea Ets, versata agli armatori e allo Stato, chiedendo che questi fondi vengano destinati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per rafforzare gli incentivi al trasporto via mare, per una logistica più sostenibile. Preoccupazioni ulteriori riguardano la possibile introduzione dell'Ets2 dal 2028 e le sue ricadute sui bilanci delle imprese, oltre all'incertezza sul futuro del 'Sea modal shift', la cui programmazione attuale scade nel 2027 senza indicazioni su proroghe o trasformazioni strutturali. A pesare ulteriormente sulla situazione c'è l'aumento dei costi dei traghetti nello Stretto di Messina e delle tratte marittime in generale, ritenuto dagli operatori non adeguatamente compensato dagli interventi finora attuati.

La causa scatenante di questa crisi è da ricercare negli sviluppi internazionali, in particolare nelle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che hanno innescato una forte crescita delle quotazioni di petrolio e gas. L'Unem, l'associazione dei petrolieri, prevede un imminente aumento dei prezzi dei carburanti in Italia, sulla scia dell'incremento del prezzo del greggio. I camionisti, di fronte all'aumento del gasolio, minacciano il blocco dei servizi. Il prezzo del petrolio Wti (lo standard degli Stati Uniti) è arrivato a 104,57 dollari al barile, con un aumento dell'8,28% per poi ripiegare leggermente. Il Brent (lo standard del mare del Nord) è salito del 7,12%, a 102,03 dollari al barile. Quanto al gas, al Ttf di Amsterdam, la borsa europea, ha fatto un balzo del 10,45%, arrivando a 48,2 euro al megawattora. I prezzi dei carburanti in Italia oggi sono stabili, dopo tre giorni di discesa a seguito del calo delle quotazioni del greggio, per la tregua annunciata da Trump. Il prezzo medio della benzina in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è 1,783 euro al litro, stabile rispetto alla rilevazione di ieri. Quello del gasolio è 2,160 euro al litro, in leggerissima discesa rispetto ai precedenti 2,162 euro. Per Gianni Murano, presidente dell'Unem, l'associazione dei produttori e distributori di carburanti, 'dai segnali che vedo dal Brent e dal prezzo internazionale del gasolio, i prezzi dovranno tornare a salire, perché stanno salendo in maniera abbastanza vivace in queste ultime ore'. Murano non vede il rischio di non avere più carburante alle pompe. 'Per aprile e maggio le coperture sono garantite - spiega -. Dopo, il petrolio si dovrebbe trovare, anche con lo stretto di Hormuz chiuso, e la produzione nazionale di raffinati è sufficiente a coprire la domanda. Non ci sono problemi anche per il gasolio e l'olio combustibile per le navi





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