Sciopero dei trasporti e della pesca in Sicilia: bloccate le merci verso i supermercati per protestare contro il caro carburante

La mobilitazione dei trasportatori e dei pescatori in Sicilia entra nel vivo. Il settore logistico e marittimo ha deciso di bloccare l'afflusso di merci verso la grande distribuzione per chiedere interventi urgenti del governo contro l'impennata dei prezzi del gasolio, che rischia di mettere in ginocchio le imprese e causare carenze nei supermercati.

L'adesione del settore della pesca alla mobilitazione è stata ufficialmente comunicata dalla Federazione armatori siciliani e dall'Associazione pescatori marittimi professionali. Lo sciopero mira a interrompere l'afflusso di merci verso la grande distribuzione e i supermercati, con l'obiettivo di spingere il governo e le amministrazioni a trovare soluzioni per contrastare l'aumento dei prezzi, in particolare quelli del gasolio. Inizialmente previsto per cinque giorni, fino a sabato 18 aprile, lo sciopero potrebbe protrarsi, secondo le dichiarazioni più recenti degli organizzatori del Comitato trasporto siciliano, che aggrega i principali operatori logistici dell'isola.

La protesta si concretizza in una sospensione volontaria del lavoro, senza blocchi stradali o presidi: navi ferme nei porti dell'isola, camion parcheggiati e pescherecci ormeggiati. Salvatore Bella, portavoce dei trasportatori, ha sottolineato la quasi totale adesione, affermando che il 90 per cento delle imprese che riforniscono i supermercati ha aderito. La Federazione armatori siciliani e l'Associazione pescatori marittimi professionali hanno evidenziato la significatività dell'adesione degli operatori del settore, definendo marginali i pochi casi isolati di chi prosegue l'attività, spesso in condizioni economicamente insostenibili, solo per garantire l'occupazione dei propri dipendenti.

Fabio Micalizzi, presidente della Federazione armatori siciliani, che rappresenta circa il 50 per cento delle imprese marittime siciliane, ha riferito che le imbarcazioni sono ferme nei porti da due giorni. «Stiamo in barca dentro i porti ad aspettare. Non usciamo, ma non andiamo nemmeno a passeggio», ha dichiarato. «Se un peschereccio prima spendeva 10mila euro per 10mila litri di carburante ora ne spende 16mila, l’aumento è pauroso». Micalizzi ha sollecitato un impegno governativo per stabilire un tetto massimo al prezzo del gasolio per il suo settore, avvertendo che «se proseguiamo così da qui a qualche mese le imprese marittime in Sicilia non ci saranno più, gli armatori rischiano di dover mettere le barche in disarmo, di licenziare migliaia di dipendenti. E i siciliani finiranno a mangiare il pesce di importazione».

Giorgio Giunta, dell'Associazione pescatori marittimi professionali, ha concordato sulla necessità di un intervento strutturale, evidenziando le restrizioni comunitarie che gravano sulla pesca italiana, già svantaggiata rispetto al mercato internazionale e ora ulteriormente colpita dall'aumento del costo del gasolio. «La merce importata finisce per avere un costo minore del nostro pescato. Ora, e in più a tutto questo, si aggiunge il costo del gasolio». Molte tipologie di pesca, come quella a strascico, sono particolarmente energivore, e le fluttuazioni dei prezzi del carburante hanno un impatto significativo. «Ma indipendentemente dalle dimensioni del peschereccio o dal tipo di pesca in questo momento i costi sono troppo elevati per tutti: non c’è convenienza ad affrontare il mare e va tenuto conto che a volte si va in mare e non si prende niente. Insomma, senza la garanzia di poter guadagnare qualcosa ora è meglio star fermi che buttar via il gasolio», ha spiegato Giunta.

La Regione Siciliana ha stanziato 25 milioni di euro per sostenere i settori agricoltura, pesca e autotrasporti, somme ritenute insufficienti dagli scioperanti, che calcolano un'agevolazione per impresa di circa 300 euro, a fronte di circa 87mila imprese nell'isola. Si attende quindi un intervento più incisivo e strutturale da parte del Ministero dell'Economia. Finora, il governo non ha presentato proposte concrete di trattativa. «Solo una semplice telefonata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che volevano comprendere il problema e in attesa ci hanno detto di una possibile convocazione, ma ancora niente», ha riferito Bella.

In questi giorni, tra le associazioni di categoria degli autotrasportatori, si sta valutando l'organizzazione di uno sciopero nazionale, la cui decisione dipenderà dall'esito delle trattative previste per venerdì 17 aprile con il Ministero dei Trasporti. Il Comitato siciliano di autotrasportatori non parteciperà all'incontro. Le previsioni degli autotrasportatori indicano che, esaurite le scorte, i supermercati siciliani potrebbero svuotarsi entro quattro o cinque giorni. Lo sciopero ha suscitato critiche dal Consorzio dell'arancia rossa di Sicilia IGP, che, pur comprendendo le ragioni dell'azione, teme gravi ripercussioni sulla distribuzione nazionale e perdite significative per i produttori, favorendo l'ingresso di prodotti alternativi sugli scaffali della grande distribuzione.





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