Sciopero del 13 giugno: possibili ritardi e cancellazioni su EasyJet, Verona, Cagliari e Milano Linate

Sabato 13 giugno una serie di scioperi coinvolgerà il personale di volo di EasyJet, il controllo del traffico aereo di Verona, l'handling di Milano Linate e le operazioni di terra a Cagliari, con rischio di ritardi e cancellazioni per i passeggeri. Le autorità raccomandano di verificare{...} i voli con largo anticipo e di conservare le comunicazioni per eventuali rimborsi o ricollocazioni. Il provvedimento è limitato a specifiche fasce orarie, ma le conseguenze potrebbero propagarsi a tutta la rete nazionale e internazionale.

Il prossimo sabato 13 giugno il panorama dell'aviazione civile italiana sarà turbato da una serie di scioperi che, pur non essendo estesi a livello nazionale, potranno causare disagi significativi per i passeggeri di diverse compagnie e rotte.

La mobilitazione coinvolge tre settori differenti: il personale di volo della compagnia low‑cost EasyJet, i servizi di handling dell'aeroporto di Milano Linate, le squadre di controllo del traffico aereo dell'aeroporto di Verona e il personale operativo dell'aeroporto di Cagliari gestito da Sogaer. L'azione è stata annunciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e, nonostante la limitata copertura territoriale, le conseguenze potrebbero estendersi a un ampio spettro di voli nazionali ed internazionali, con potenziali ritardi, cancellazioni o re‑programmazioni dell'ultimo minuto.

Il blocco dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet avrà inizio alle ore 6.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. Tuttavia, l'ENAC ha stabilito delle fasce orarie protette per garantire la continuità di alcuni collegamenti: i voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 dovranno comunque decollare, così come le rotte con frequenza giornaliera verso le isole, ad esempio Malpensa‑Lampedusa, Napoli‑Palermo e Napoli‑Olbia.

Inoltre, tutti i voli nazionali già in volo al momento dell'avvio dello sciopero dovranno arrivare a destinazione, mentre i voli internazionali dovranno toccare terra entro trenta minuti dall'inizio dell'azione. Tale modalità di gestione mira a limitare al massimo l'impatto sui passeggeri, ma resta inevitabile l'eventuale accumulo di ritardi nelle fasi successive della giornata, soprattutto per le tratte non comprese nelle fasce protette.

Parallelamente, all'aeroporto di Verona il personale di Enav addetto al controllo del traffico aereo osserverà lo sciopero per l'intera giornata, dalle 6 alle 24. La sospensione del servizio di gestione dei decolli e degli atterraggi genererà una catena di ritardi, poiché gli aeromobili dovranno attendere più a lungo per l'autorizzazione al volo, con ripercussioni su tutti gli scali di collegamento.

A Cagliari, lo sciopero dei dipendenti di Sogaer interesserà le attività di terra, comprese le operazioni di imbarco, sbarco, rifornimento e manutenzione, sempre dalle 6 alle 24, aggravando ulteriormente le criticità già presenti per l'isolamento geografico dell'isola. L'unica eccezione risulta in Milano Linate, dove la protesta del personale di handling sarà limitata a quattro ore, dalle 12 alle 16, e si concentrerà sull'area ovest del piazzale.

Anche se la durata è più breve, la concentrazione di attività in quella fascia potrebbe comunque provocare qualche ritardo marginale per i voli in transito. Le autorità e i vettori consigliano vivamente ai viaggiatori di monitorare costantemente lo stato dei propri voli, consultando i canali ufficiali della compagnia e dell'aeroporto la sera prima e la mattina della partenza.

È importante conservare tutte le comunicazioni ricevute, perché in caso di cancellazione è garantito al passeggero il diritto di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto o la ricollocazione sul prossimo volo disponibile verso la destinazione finale. In conclusione, è consigliabile pianificare con anticipo margini di tempo supplementari, informarsi sulle eventuali modifiche dell'orario e, se possibile, valutare percorsi alternativi per ridurre i disagi derivanti dallo sciopero previsto per il 13 giugno





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