Sciopero Ferroviario e Autobus: Calendario Completo e Agitazioni di Novembre 2026

Calendario dettagliato degli scioperi di novembre 2026. Date, durate e impatti su treni, metropolitana e trasporti pubblici in Italia. Guida completa ai disagi.

La situazione dei trasporti in Italia vivrà un mese di forte tensione nel novembre 2026. Numerose mobilitazioni sindacali colpiranno le principali città e le linee ferroviarie nazionali. Le date critiche segnate sui calendari sono il 9, 13, 20, 21 e 22 novembre. In questi giorni, diversi servizi essenziali subiranno interruzioni o riduzioni significative. I viaggiatori e i pendolari devono prepararsi a possibili cancellazioni e disagi diffusi.

Agitazioni Ferroviarie Italo Ntv il 9 Novembre

Il primo appuntamento critico si svolgerà lunedì 9 novembre 2026 con lo sciopero nazionale dei lavoratori di Italo-Ntv. La Filt Cgil, la Fit Cisl, l'Ugl Ferrovieri, la Fast Confsal e l'Orsa Trasporti hanno indetto un'astensione lavorativa di otto ore. La durata dello sciopero copre il periodo dalle 09:01 alle 16:59. Questa azione mira a richiedere il rinnovo del contratto e miglioramenti nelle condizioni economiche. Le trattative per mesi non hanno portato a un accordo soddisfacente per i lavoratori.

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Nello stesso giorno, la Uiltrasporti ha proclamato un'ulteriore agitazione. Quest'ultima riguarderà il personale operativo degli equipaggi di Italo. La durata della protesta sarà di ventidue ore. L'intervento comprenderà l'arco temporale dalle 02:00 alle 23:59. I disagi non saranno quindi limitati alle sole otto ore dello sciopero principale. I lavoratori chiedono tutele per il personale di bordo e di stazione. La previdenza e i temi legati alla genitorialità sono al centro della vertenza. Chi ha acquistato biglietti per questa data deve verificare la lista dei treni garantiti.

Disagi nei Trasporti Urbani e Metropolitane

Lunedì 9 novembre si registrano anche agitazioni nei trasporti urbani. I lavoratori dell'Amat di Palermo sciopereranno per quattro ore dalle 11:00 alle 15:00. Questa azione è indetta da Cub Trasporti. Contemporaneamente, il personale Amt di Genova parteciperà alla protesta. L'astensione genovese durera dalle 11:30 alle 15:30. Martedì 10 novembre, i lavoratori di Busitalia Rail Service in Calabria sciopereranno dalle 09:59 alle 13:59. L'area interessata sarà principalmente quella di Cosenza.

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Venerdì 13 novembre diventa una giornata delicata per chi usa autobus e metropolitane. A Milano, il gruppo Atm sciopera per ventiquattro ore. La protesta è proclamata da Al-Cobas con modalità differenziate. Le fasce di garanzia verranno rispettate durante l'azione. I servizi coinvolti includono metropolitane, autobus e tram. Anche a Venezia, i lavoratori di Atvo scioperano per ventiquattro ore. La protesta è indetta da Sgb e Fast Mobilità. I collegamenti effettuati dall'azienda potrebbero subire ripercussioni significative.

Calendario Nazionale: Bari, Napoli e Il 20 Novembre

Il calendario prosegue con agitazioni locali significative. Sabato 14 novembre, Bari sarà interessata da uno sciopero di ventiquattro ore. I dipendenti di Amtab si fermeranno su iniziativa di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro. Lunedì 16 novembre toccherà al personale Anm di Napoli. L'astensione durerà quattro ore dalle 11:00 alle 15:00. Le organizzazioni coinvolte sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Fna e Faisa-Cisal.

La data più importante del mese è venerdì 20 novembre 2026. In questa giornata è previsto lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil. L'astensione coinvolgerà i settori pubblici e privati per l'intera giornata lavorativa. Vengono inclusi anche i servizi in appalto e strumentali. La protesta è legata al costo della vita e alla valutazione negativa sulla legge di bilancio 2027. La Cgil contesta la mancanza di risposte all'aumento dei prezzi energetici.

Impatto su Scuola e Settori Pubblici

Lo sciopero generale del 20 novembre coinvolgerà anche l'istruzione. Alla mobilitazione della Cgil si affianca una protesta nazionale della scuola. L'azione è indetta da Usb Pubblico Impiego per l'intera giornata. Le astensioni riguarderanno insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici. Potranno esserci conseguenze sull'organizzazione delle lezioni e dei servizi. Le scuole non resteranno necessariamente chiuse in modo uniforme.

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L'effettiva erogazione delle attività didattiche dipenderà dall'adesione del personale. Ogni istituto comunicherà le eventuali modifiche alle famiglie. La Cgil chiede maggiori investimenti nella sanità pubblica e nell'istruzione. Viene contestato l'incremento delle spese militari. Sono richiesti fondi per la sicurezza sul lavoro e le politiche abitative. Nei servizi essenziali si applicheranno le disposizioni sulle prestazioni indispensabili. I disagi saranno quindi parziali ma significativi.

Proteste Complementari e Scenario Futuro

La tensione sindacale si prolungherà tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Un'altra protesta nazionale colpirà il settore ferroviario. Le date precise sono il 21 e il 22 novembre. Queste azioni complementari amplificheranno i disagi già previsti per il 20. I viaggiatori devono monitorare attentamente gli aggiornamenti delle compagnie. La situazione richiede una pianificazione attenta dei spostamenti.

Il mese di novembre 2026 risulta quindi particolarmente complesso per la mobilità. La convergenza di scioperi su treni, metropolitane e scuole crea un quadro frammentato. Le rivendicazioni sui contratti e sui costi della vita rimangono il motore principale. I sindacati insistono per un dialogo costruttivo con le aziende e il governo. I cittadini devono affidarsi a fonti ufficiali per la pianificazione dei viaggi. La previsione di disagi è reale e diffusa su tutto il territorio nazionale.