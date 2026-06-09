Sciopero ferroviario sospeso, ma permangono le agitazioni della base. Intervista a Spielberg sull'empatia

Dopo un incontro al ministero dei Trasporti, i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero ferroviario dell'11 giugno. Restano però attivi gli scioperi proclamati dai sindacati di base, tra cui la Cub con una protesta di 23 ore. Il ministero esprime soddisfazione per il risultato del confronto. Nella stessa giornata, l'intervista a Steven Spielberg sulla capacità dell'empatia di ispirare grandi film.

Il giorno della Disclosure, l'intervista a Steven Spielberg : Un grande film d'azione, ma alla base c'è l'empatia, il vero super potere di cui abbiamo bisogno.

Il ministro dei Trasporti ha annunciato che lo sciopero ferroviario dell'11 giugno, proclamato dai sindacati confederali, è stato sospeso dopo una riunione al ministero. La decisione è stata presa dopo un incontro tra i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast. Lo sciopero, inizialmente di otto ore dalle 9.01 alle 17, non ci sarà.

Tuttavia, non è ancora scongiurato il peggio perché restano in piedi gli scioperi proclamati dai sindacati di base per lo stesso giorno. La Cub ha indetto un'agitazione di 23 ore a partire dalle 3 di notte di giovedì 11 giugno fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Anche Cat, Assemblea Pdb e Pdm hanno confermato uno sciopero di 8 ore. La situazione rimane quindi da monitorare con attenzione.

Il ministero dei Trasporti ha diffuso una nota in cui sottolinea di aver ascoltato le richieste dei sindacati, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dimostra che il confronto serio porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini





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