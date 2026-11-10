Sciopero ferrovieri Spagna: blocchi viaggia e nomine governo

Sciopero dei macchinisti in Spagna dopo il secondo incidente mortale. Cancella treni, nomine governative e richieste di sicurezza per la rete Renfe e Iryo.

Il 10 novembre 2026 i macchinisti ferroviari spagnoli hanno indetto uno sciopero generale per richiedere investimenti immediati nella manutenzione e nella sicurezza delle infrastrutture. Questa azione di protesta si è verificata a pochi giorni dal secondo incidente mortale dell'anno sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, un evento che ha provocato la morte di 115 persone complessive e ha scatenato una crisi politica nel settore dei trasporti.

Caos nei trasporti e numeri dello sciopero

Lo sciopero ha causato un'estesa interruzione dei servizi di trasporto su rotaia, colpendo gravemente milioni di cittadini e viaggiatori in tutta la penisola iberica. L'operatore statale Renfe ha dichiarato che circa il 40% dei servizi a lunga e media percorrenza è stato cancellato, coinvolgendo direttamente 4.042 passeggeri in attesa di viaggio. La situazione è risultata ancora più critica nelle reti pendolari urbane, dove l'impatto della protesta ha raggiunto livelli estremi di disruption.

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A Madrid, la capitale spagnola, ben il 90% dei servizi della rete locale è stato sospeso. Il gestore statale Cercanías ha specificato che almeno cinque linee sulla rete ferroviaria locale non erano operative, mentre altre tre fungevano solo con un servizio parziale. I pendolari che si trovavano a Leganés, nei pressi di Madrid, si sono visti costretti a cambiare modalità di trasporto, optando per autobus per riuscire a raggiungere il centro della città con le dovute difficoltà logistiche.

Anche la Catalogna ha subito pesanti ripercussioni dal blocco indetto dai lavoratori. L'operatore Rodalies ha informato che i treni erano in ritardo a causa del mancato rispetto dei requisiti legali relativi a un servizio minimo garantito. Alla stazione di Masnou, situata alla periferia di Barcellona, la scarsa affidabilità del servizio ha portato a un vuoto quasi totale sulle banchine, dove si vedevano solo pochissime persone in attesa di treni intermittenti o cancellati.

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Cambi al vertice e responsabilità politica

La reazione politica al disastro ferroviario è stata rapida e incisiva, con nomine di alto profilo governativo. La scorsa settimana il primo ministro Pedro Sánchez ha nominato il suo vice, Carlos Cuerpo, alla guida ad interim del Ministero dei Trasporti. Questa decisione arriva dopo le dimissioni di Oscar Puente, l'ex ministro dei Trasporti, che ha lasciato l'incarico a causa del peso politico dei due incidenti mortali verificatisi nel corso dello stesso anno sulla medesima direttrice ad alta velocità.

I dettagli tecnici del secondo incidente, avvenuto il mese scorso, sono stati chiariti dallo stesso Puente durante la sua permanenza in carica. La collisione si è verificata dopo che un controllore del traffico aereo o ferroviario ha ordinato a un treno gestito dalla società statale Renfe di continuare la marcia nonostante un guasto ai segnali di stop. Il convoglio stava procedendo verso una linea sulla quale era già fermo un treno operativo della compagnia privata Iryo, creando le condizioni fatali per l'impatto.

Le trattative preliminari tra il governo spagnolo e i sindacati per migliorare la sicurezza sulla rete ad alta velocità, definita la più estesa d'Europa, avevano preso avvio subito dopo un incidente avvenuto nel sud della Spagna nel gennaio 2026, nel quale 46 persone avevano perso la vita. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sindacato dei macchinisti, questi colloqui cruciali per la prevenzione sono stati abbandonati nel mese di aprile, lasciando irrisolte le preoccupazioni sulla manutenzione del network.

Commemorazione delle vittime e prossimi passi

Intanto, il Paese si prepara a rendere omaggio alle vittime del più recente disastro ferroviario, che ha mietuto 69 vite umane. Il re Filippo VI e la regina Letizia avevano programmato di unirsi ai parenti delle vittime durante un funerale previsto nella cattedrale di Toledo, nel centro della Spagna, previsto per il pomeriggio del 10 novembre. L'evento funebre ha assunto anche una forte simbologia religiosa e culturale locale.

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Per l'occasione, l'arcidiocesi di Toledo ha annunciato tramite un comunicato online il trasferimento di una preziosa effigie di Cristo del XVI secolo. La statua sarebbe stata portata dal paese di Urda, situato vicino al luogo dell'incidente, fino a Toledo per celebrare il rito commemorativo. Questo gesto mira a dare conforto alle famiglie colpite e a segnare un momento di unità nazionale di fronte alla tragedia ferroviaria che ha segnato l'anno 2026 in Spagna.