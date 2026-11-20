Il 20 novembre 2026 l'Italia si ferma per un'azione sindacale Cgil e Cobas. Trasporti e scuole bloccati per proteste economiche.

La data del venerdì 20 novembre 2026 segnerà una giornata di forte immobilismo in Italia, caratterizzata da una mobilitazione di ampia scala. L'intero Paese è interessato da disagi che coinvolgeranno trasversalmente i trasporti pubblici, il settore scolastico e le strutture ospedaliere. Questa paralisi deriva da una protesta indetta congiuntamente dalla Cgil e da diverse organizzazioni sindacali di base.

La Cgil blocca servizi essenziali

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ha indetto lo sciopero con l'obiettivo esplicito di contestare le disposizioni della Legge di Bilancio. I sindacati richiedono espressamente l'innalzamento degli stipendi e delle pensioni per contrastare il declino del potere d'acquisto. Inoltre, la protesta verte sulla necessità di garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e di attuare interventi concreti contro il fenomeno del carovita.

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Alcuni sindacati come il Cobas e l'Unione Sindacale di Base Scuola hanno aderito con richieste specifiche a favore del settore educativo. Le organizzazioni chiedono una netta riduzione delle spese militari a vantaggio di una maggiore allocazione di risorse per i servizi pubblici. La salute e l'istruzione rimangono quindi al centro delle rivendicazioni di questi attori sociali.

Studenti e Youth International Strike

Un ruolo importante in questa giornata è attribuito anche alle nuove generazioni che partecipano allo Youth International Strike. Gli studenti delle Generazioni Zeta e Alpha scendono in piazza per esprimere il proprio dissenso sulle politiche economiche vigenti. Questa mobilitazione giovanile rappresenta una componente chiave della protesta, unendo le istanze dei lavoratori a quelle degli istituti di istruzione.

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Agenda trasporti e cortei in 100 piazze

L'impatto operativo della protesta si tradurrà in un'effettiva sospensione del lavoro in circa cento piazze dell'Italia. I servizi di autobus, tram e metropolitane sono classificati a rischio, con frequenti sospensioni di corse programmate. I collegamenti ferroviari subiscono un ulteriore stress a causa di una protesta dedicata che avrà inizio proprio dalla sera del 20 novembre.

Il calendario completo indica che i giorni 20 e 21 novembre 2026 saranno considerati giorni critici per la mobilità nazionale. La mancanza di corse garantite colpirà sia i pendolari urbani che i viaggiatori interregionali, rendendo necessaria una pianificazione accurata. Le linee aeree potrebbero subire ripercussioni a causa delle difficoltà logistiche e dello sciopero dei controllori di volo.

Classi sospese e sanità a rischio

Il mondo della scuola prevede la sospensione delle lezioni per un numero consistente di istituti in tutto il territorio nazionale. Gli organi collegiali e i sindacati scolastici hanno dichiarato che la sicurezza e le condizioni operative non permettono lo svolgimento regolare dell'attività didattica. L'assenza di docenti e personale ATA contribuirà ulteriormente al blocco dei servizi essenziali.

Anche il settore sanitario ed ospedaliero è incluso nella lista dei servizi a rischio. La riduzione del personale tecnico e medico potrebbe compromettere la efficienza degli interventi non urgenti. I cittadini sono invitati a verificare le disposizioni locali per ciascun comune interessato dalla manifestazione sindacale.