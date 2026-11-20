Lo sciopero generale di 24 ore ferma scuole, ospedali e trasporti urbani in tutte le città italiane. Dettagli su orari, esclusioni e proteste dei Cobas e Cgil.

Ha preso il via oggi lo sciopero generale dichiarato di 24 ore, una mobilitazione capillare che paralizza i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale. L'iniziativa vede coinvolti lavoratori dei settori pubblico e privato, con manifestazioni organizzate sia dalla Cgil sia dai Cobas, oltre a una coordinata mobilitazione studentesca su scala europea. Lo scopo della protesta è raccogliere le rivendicazioni sindacali e politiche in un unico grande evento di unità sindacale.

Cos'è lo sciopero e chi partecipa

La sospensione dell'attività interessa un ampio spettro di categorie lavorative, dalla scuola e alla sanità fino al trasporto pubblico locale. La durata del blocco è stabilita in un giorno intero, garantendo una visibilità maximale alle richieste dei sindacati e dei movimenti studenteschi. La partecipazione trasversale evidenzia la gravità delle rivendicazioni economiche e sociali presentate dalle organizzazioni lavorative.

Also read Sciopero Cgil 20 novembre 2026: risultati e traffico a Milano

Orari e regole per i trasporti urbani

Nel settore del trasporto pubblico locale, le fermate di autobus, tram e metro sono regolate dalle fasce di garanzia definite a livello locale. Alcuni gestori specifici rimangono esclusi dall'astensione: Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari. Le grandi città applicano orari diversi per i blocchi. A Torino lo stop avviene dalle 9 alle 12 e dalle 15 fino alla fine del servizio.

A Genova i trasporti si fermano dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. A Bologna la sospensione va dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. A Firenze i blocchi coprono le fasce dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 a fine servizio. A Roma le fermate sono dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A Palermo, infine, lo stop dura dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Advertisement

Esclusioni e nuove misure per i treni

Dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia sono stati esclusi dall'attuale astensione. Tuttavia, il settore ferroviario è già minacciato da una nuova azione sindacale futura. A partire dalle 21 del giorno successivo, entrerà in vigore un altro sciopero. Quest'ultima misura è indetta congiuntamente dai sindacati Sgb (Sindacato generale di base) e Cub trasporti.

Contesto politico ed economico attuale

Il malcontento sociale si inserisce in un quadro economico complesso. Fabio Panetta ha dichiarato che la Banca Centrale Europea si trova in un buon equilibrio nonostante un contesto incerto, sottolineando la difficoltà di fare previsioni certe. Parallelamente, la scena politica è attraversata da battaglie sociali. Ilaria Capua ha condiviso il saluto del padre Corrado Cacciapuoti, citando Seneca e le parole del poeta tedesco su come afferrare l'oggi per dipendere meno dal domani.

In questo clima di tensione politica, ELly Schlein ha presentato al campo largo tre proposte focalizzate sui diritti civili: matrimonio egualitario, diritti dei figli delle coppie gay e una legge contro l'omolesbotransfobia. Questi eventi convergono nell'incalzante protesta di oggi, che unisce le piazze dei lavoratori e degli studenti in un unico grido di denuncia.