Il 20 novembre l'Italia si ferma per lo sciopero Cgil contro la manovra economica. Blocco trasporti, scuole e sanità. Ecco orari e dettagli.

Un'interruzione generalizzata dei servizi essenziali e delle attività economiche si prospetta per venerdì 20 novembre in tutta Italia. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro ( Cgil) ha indetto uno sciopero nazionale di ventiquattr'ore contro la legge finanziaria approvata dal governo Meloni. Questa mobilitazione coinvolge simultaneamente i settori pubblici e privati, creando un impatto trasversale che interessa cittadini, lavoratori e istituzioni in ogni regione del paese.

Impatto su Trasporti e Scuole il 20 Novembre

La Commissione di Garanzia ha escluso dalla lista degli astenuti i trasporti aerei e il trasporto merci su rotaia, ma la situazione per i passeggeri resta critica. I treni sono comunque a rischio elevato a causa di una sovrapposizione con uno sciopero indipendente del settore ferroviario. Questo secondo stop, indetto dai sindacati Sgb e Cub Trasporti, sarà attivo dalle ore 21 di venerdì 20 novembre fino alle ore 20 di sabato 21 novembre.

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Nel dettaglio dei viaggi, per i treni a lunga percorrenza come Intercity e Frecciarossa, i passeggeri possono richiedere il rimborso fino all'ora di partenza del treno prenotato. Per i treni regionali, la finestra temporale per il rimborso si estende fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili, nel rispetto della disponibilità dei posti.

Posizioni Sindacali e Critiche alla Manovra

La protesta non vede solo la Cgil di Maurizio Landini in campo, ma raccoglie l'adesione di altre importanti realtà sindacali come la confederazione Cobas, il Clap e lo Sial. Il punto di partenza ideologico di questa mobilitazione è forte e chiarisce le ragioni del conflitto. Fabio Caressa, figura di spicco nel dibattito pubblico, ha sottolineato che l'Italia è un Paese di vecchi e che la gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla, evidenziando le criticità intergenerazionali.

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Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha difeso con fermezza la scelta dello sciopero generale. Il leader sindacale ha definito la manovra economica come un acceleratore del declino e dell'impoverimento del Paese. Landini ha evidenziato come i duemila emendamenti presentati dalla maggioranza dimostrino come i primi a non essere convinti di aver fatto una legge buona siano proprio i governanti.

Le rivendicazioni principali includono la necessità di un lavoro sicuro, dignitoso e non precario. Il segretario ha ribadito la necessità di un cambiamento preciso: aumentare i salari, investire sulla sanità pubblica e sulla scuola, attuare politiche industriali specifiche e una vera riforma fiscale per recuperare risorse dove sono realmente concentrate.

Servizi Essenziali e Fasi di Garanzia

Nonostante il fermo generale, devono essere garantite le prestazioni indispensabili per la popolazione. Per quanto riguarda il trasporto locale, come bus, metro e tram, si applicano le fasce di garanzia che variano da città a città. Nel settore sanitario, le urgenze sono sempre soddisfatte, ma si prevedono rallentamenti significativi per visite ambulatoriali, esami diagnostici programmati e interventi chirurgici non urgenti.

Anche il sistema scolastico è interessato da una profonda interruzione. L'astensione riguarda tutto il personale docente, Ata e dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado, oltre al comparto Università e Ricerca. La chiusura o la rimodulazione degli orari dipende dall'adesione dei singoli insegnanti e collaboratori scolastici di ciascun plesso, senza garantire il normale svolgimento delle lezioni.

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Manifestazioni Nazionali e Cronoprogramma

Oltre allo sciopero, sono previste circa cento iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale sotto lo slogan "Il futuro è adesso". La manifestazione principale si terrà a Roma, con il concentramento alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele II e la chiusura del corteo curata da Maurizio Landini.

A Milano i manifestanti si ritroveranno alle ore 9 in piazza Cadorna, con l'intervento di Maria Grazia Gabrielli. A Torino la partenza è fissata alle 9:30 da piazza XVIII Dicembre, mentre a Bologna il corteo partirà da piazza dei Martiri alle 9:30 per raggiungere piazza del Nettuno. A Firenze l'appuntamento è alle 9:30 in piazza Indipendenza.

Al sud, a Napoli il ritrovo è alle ore 9 in piazza Mancini con arrivo in piazza Matteotti. All'ora stessa partiranno i cortei di Bari, da piazza Giovanni XXIII, e Palermo, da piazza Marina. A Cagliari la manifestazione regionale inizierà alle 9 in piazza Giovanni XXIII con Christian Ferrari. In Veneto sono previste mobilitazioni a Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso.