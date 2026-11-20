Analisi dello sciopero generale della Cgil del 20 novembre. Maurizio Landini convoca oltre un milione di persone a Roma, ma gli studenti scelgono la protesta separata.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato di contare oltre un milione di partecipanti nelle cento piazze italiane per lo sciopero generale del 20 novembre. Tuttavia, la partecipazione giovanile si è rivelata discontinua e frammentata rispetto alle attese del sindacato rosso. Mentre i leader politici del campo largo sfilavano al fianco della Cgil a Roma, gli studenti hanno optato per percorsi distinti e spesso contrapposti.

Separazione tra Corteggio Cgil e Studenti

A Roma, il corteo sindacale ha seguito un percorso che partiva da piazza Vittorio verso il Colosseo. Parallelamente, i collettivi studenteschi e gli studenti delle scuole medie e superiori si sono mossi da Piramide e dalla Sapienza verso il Circo Massimo. Questa divergenza geografica riflette una rottura politica profonda tra i due movimenti.

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La separazione non è stata esclusiva della capitale. A Milano, i manifestanti sono partiti da largo Cairoli mentre i sindacati da piazzale Cadagna, incontrandosi solo parzialmente a piazza XXV Aprile. La stessa dinamica si è ripetuta a Firenze, Pisa, Bologna e Torino, confermando una tendenza nazionale di disallineamento.

Conflitto sull'Accordo Quadro e Rappresentanza

Il principale motivo di attrito risiede nell'accordo quadro sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva siglato lo scorso 11 novembre. I collettivi universitari e gli studenti critici vedono in questo accordo un tradimento degli interessi dei lavoratori e dei giovani. A Napoli, questa tensione è esplosa in atti di protesta diretta contro le insegne sindacali.

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I Collettivi Autorganizzati Universitari e la Cau hanno bruciato l'immagine stilizzata dei segretari della Cgil, Cisl e Uil, rappresentandoli come personaggi dei fumetti negativi mentre stringevano mani con Confindustria. Anche a Roma, davanti alla Sapienza, è stata data alle fiamme una copia del memorandum insieme a una foto di Maurizio Landini accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Analisi della Partecipazione e Dati Storici

Simone Marinelli, dirigente della Fiom automotive, ha espresso preoccupazione per la mancanza di unità nel movimento. Ha sottolineato che il referendum sulla giustizia ha dimostrato la necessità di dare risposte concrete ai giovani, piuttosto che limitarsi a primarie interne. Elly Schlein ha riconosciuto l'importanza dei giovani, notando che tra i 18 e i 34 anni il voto no ha raggiunto il 61 per cento.

Lo sciopero attuale conferma una tendenza emersa già nel settembre 2025, quando la Cgil e i partiti di centrosinistra furono colti di sorpresa dalla mobilitazione dei sindacati di base Usb e Cobas. Anche nell'ottobre 2025, gli studenti scelsero i sindacati di base, mostrando una piattaforma politica più radicale rispetto a quella della Cgil.

Impatto sul Campo Politico e Prossimi Passi

La differenza nelle adesioni rimane significativa. La Cgil ha registrato un sessanta per cento di adesioni lavorative, mentre l'Usb ha ottenuto un otto-nove per cento in settori come la scuola. Questa disparità evidenzia come i giovani si sentano ora più rappresentati da movimenti esterni al sistema tradizionale.

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Il campo largo e la Cgil devono affrontare questa frattura senza poter contare sul supporto uniforme della gioventù. La strategia di Maurizio Landini di scegliere il 20 novembre per coincidere con lo sciopero internazionale della gioventù ha fallito nel creare sinergia. Di conseguenza, la divisione tra lavoratori tradizionali e nuovi movimenti studenteschi continuerà a influenzare il panorama politico e sindacale italiano, come evidenziato anche dalle posizioni di Forza Italia e di Luigi Di Maio riguardo agli emendamenti contro gli e-book e al clima nella maggioranza.