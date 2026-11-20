Lo sciopero generale della Cgil porta in piazza cortei a Perugia, Roma e Torino contro carovita, precarietà e riarmo, con disagi sulla metro di Roma.

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil ha portato in piazza manifestanti in più città italiane, con cortei a Perugia, Roma e Torino contro il carovita, la precarietà e il riarmo. A Perugia sono diverse centinaia, forse anche 800, i partecipanti alla manifestazione provinciale indetta in occasione dello sciopero generale.

Nella capitale il segretario generale Maurizio Landini partecipa al corteo della Cgil, mentre a Torino la mobilitazione dei lavoratori si intreccia con lo sciopero studentesco internazionale in occasione della Giornata dello Studente. Il giorno dello sciopero le città hanno visto cortei separati, con percorsi e appuntamenti pomeridiani già annunciati.

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Cortei a Perugia, Roma e Torino: come si svolge la mobilitazione

A Perugia il corteo parte da piazza Partigiani e raggiunge piazza IV Novembre, dove confluiranno altri due cortei. Lo striscione del sindacato riassume le richieste: lavoro sicuro e non precario, stipendi e pensioni più alti, fisco giusto e progressivo, stop al caro-vita, sanità davvero pubblica, accesso alla casa, pace e disarmo.

A Roma la Cgil avvia il corteo da piazza Vittorio Emanuele II verso via dei Fori imperiali, sotto lo slogan Il futuro è adesso. Il furgoncino che precede la manifestazione porta un missile di polistirolo con rose rosse, mentre lo striscione di testa recita Sciopero generale, no al riarmo e al carovita.

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A Torino il corteo dei lavoratori partirà da piazza XVIII Dicembre, dove è previsto il concentramento. Il corteo degli studenti dei collettivi Cambiare Rotta e Osa partirà separato da piazza Arbarello, e si prevede che sia il meno numeroso. Nel pomeriggio la mobilitazione proseguirà alle 18 in piazza Castello.

Le ragioni dei manifestanti e le posizioni in campo

I partecipanti a Perugia denunciano che non si riesce a fare benzina, che ci sono scuole che cadono a pezzi e che si fanno ore di fila ai pronto soccorso. Alcuni lavoratori parlano di un presente storico drammatico e di un'Europa che si sta disgregando.

Tra i giovani precari presenti in piazza a Perugia c'è chi sostiene che fino a qualche anno fa non si arrivava a fine mese, mentre oggi non si arriva alla metà del mese, rendendo impossibile vivere lavorando. I manifestanti chiedono scatti di stipendio che mancano rispetto all'inflazione.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio, con la voce di Simone Montori, coordinatore regionale, sostiene che il governo taglia sulla scuola pubblica mentre trova miliardi per il riarmo. Montori chiede investimenti reali per la sicurezza degli istituti, la gratuità dello studio e un modello di società basato sui diritti.

La stessa rete denuncia edifici scolastici fatiscenti, riforme che aziendalizzano la didattica e un caro-scuola che rende lo studio un privilegio per pochi. Secondo il sindacato studentesco, l'economia di guerra sottrae fondi indispensabili a istruzione, trasporti e welfare.

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A Torino il movimento Torino è contro il Riarmo, vicino agli autonomi, indica tra i temi della protesta il carovita, la precarietà, i tagli alla scuola e alla sanità, il riarmo e le politiche del governo Meloni. Lo spezzone sociale riunisce movimenti, antagonisti e realtà universitarie vicine ad Askatasuna.

Disagi sui trasporti a Roma e prossime tappe della protesta

L'Atac ha annunciato riduzioni di corse sulle linee A e B della metro e la chiusura della linea C. Nel centro della Capitale sono previsti tre cortei in mattinata, e l'azienda segnala che per i mezzi di superficie sono possibili riduzioni di corsa o interruzioni.

La Rete degli Studenti Medi ha annunciato oltre 50 cortei nelle città italiane, dopo settimane di mobilitazioni che hanno attraversato il Paese con oltre 150 scuole occupate da nord a sud. Nel Lazio migliaia di studenti scendono in piazza da Roma alle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti.

Gli studenti chiedono che la mobilitazione proceda al fianco del mondo del lavoro, per una nuova stagione di giustizia sociale, investimenti nell'istruzione e pace, come indicato dalla Rete degli Studenti Medi nelle sue rivendicazioni nazionali.