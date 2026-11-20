Lo sciopero generale contro la manovra ha mobilitato Italia e studenti. Tensioni a Bologna e Milano, polemiche tra Schlein, Salvini e Bonelli sulla patrimoniale e Fornero.

Inizia un venerdì complesso in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil insieme ai sindacati di base come Cobas, Usb e Cub. A questa mobilitazione si affiancano le proteste della rete studentesca, coinvolgendo circa cento piazze da Nord a Sud. I partecipanti contestano la legge di Bilancio, il carovita, i tagli al welfare e la precarietà.

Dati Trasporti e Reazioni Sindacali

Le adesioni al trasporto pubblico non sono state unitarie, creando disagi significativi a Roma. La situazione è rimasta regolare a Milano. In un'intervista a L'Aria che tira su La7, Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, ha dichiarato che un accordo sulla patrimoniale si troverà. Bonelli ha attaccato il terrorismo verbale contro chi chiede un contributo a 50.000 persone. Ha affermato che chi scappa dall'Italia sono i giovani sottopagati e i pensionati poveri.

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Studenti Osa e Cambiare Rotta

A Genova, le organizzazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta hanno concluso il corteo con l'occupazione della Facoltà di Lettere in via Balbi 4. La protesta è stata promossa contro la guerra e il riarmo europeo. Centinaia di studenti hanno sfilato per il centro città, scandendo slogan contro il governo, la guerra e il carovita. Si sono uniti i portuali del Collettivo autonomo dei lavoratori del porto di Genova e una delegazione di sindacalisti di Usb Scuola.

Tensioni a Bologna e Milano

Momenti di tensione e tafferugli tra polizia e collettivi si sono verificati a Bologna. Gli scontri sono avvenuti in vicolo Santa Lucia, a pochi passi dalla sede di Confindustria Emilia. A Milano, all'arrivo del corteo in piazza della Repubblica, un gruppo di manifestanti ha bruciato un carro armato americano di cartone. I fantocci di Trump e Netanyahu con il fucile erano esposti alla testa del corteo. I giovani hannourlato contro il governo guerrafondaio e le armi.

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Posizioni del Pd e Lega

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha definito lo sciopero partecipatissimo in tutta Italia. Schlein è al fianco di lavoratori e pensionati per riscrivere una manovra che mette 14 miliardi in più sulla spesa militare. La legge taglia la sanità pubblica, le pensioni minime e la scuola. Il Pd ha presentato 18 emendamenti unitari per mettere 4 miliardi in più per la sanità. Chiedono anche congedo paritario e salario minimo.

Polemiche di Matteo Salvini

Matteo Salvini, segretario della Lega e vice presidente del Consiglio, ha detto che Landini è ossessionato. Salvini ha citato la necessità di superare la legge Fornero, contro cui la Cgil ha scioperato per molti venerdì. Il leader leghista ha definito surreale parlare di pensioni in corteo mentre si lavora alla Camera. Ha ringraziato gli studenti educati e rispettosi sotto il suo ministero. Ha concluso che le lavoratrici e i lavoratori decideranno tra il venerdì di Landini e il lavoro della Lega.