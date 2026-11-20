Grande mobilitazione sindacale e studentesca in Italia contro la legge di Bilancio. Cgil, Pd e M5s uniti in piazza per bloccare riarmo e carovita, con disagi nei trasporti.

Un venerdì segnato da una complessa mobilitazione sindacale e studentesca si apre in Italia con lo sciopero generale indetto dalla Cgil insieme a Cobas, Usb e Cub. La protesta coinvolge circa cento piazze da Nord a Sud, contro la legge di Bilancio, il carovita, i tagli al welfare e la precarietà. L'adesione al trasporto pubblico presenta discontinuità, con disagi confermati a Roma ma una situazione regolare a Milano. Le principali forze politiche e sindacali usano le piazze per denunciare le scelte economiche del governo.

Unità sindacale e posizione politica su riarmo e welfare

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha incontrato i manifestanti della Cgil a margine del corteo a Roma, definendo il discorso governale come video patinati autoprodotti da Chigi. Schlein ha dichiarato che il governo sta tagliando le spese per nuove armi, missili, carri armati e F35, mentre occorrerebbe investire su scuola, istruzione, ricerca e sanità. La dirigente politica ha chiesto di restituire dignità al ceto medio dei pensionati, subendo un salasso finanziario, e di tirare fuori l'Italia da un'economia di guerra attraverso un'azione collettiva unitaria.

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Anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è schierato a margine della manifestazione organizzata dalla Cgil a Roma, contro la manovra del governo. Conte ha espresso la necessità di voltare pagina e di concentrare le risorse sulle istituzioni sociali invece che sul riarmo. La presenza di figure come Schlein e Conte accanto al segretario generale della Cgil Maurizio Landini sottolinea la convergenza critica sulle politiche economiche vigenti.

Dinamiche del corteo a Firenze e divisioni strategiche

Lo sciopero generale contro la manovra del governo ha visto partecipare oltre diecimila persone nella mattinata a Firenze. La mobilitazione si è svolta in due cortei distinti: da una parte quello della Cgil, dall'altra quello dei sindacati di base e degli studenti per lo Youth international strike. I due gruppi si sono concentrati in piazza Indipendenza, accogliendo partecipanti provenienti da Prato e Pistoia.

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I manifestanti hanno brandito cartelli con messaggi come "Lavoro, scuola, casa e sanità ci state togliendo la dignità". Su viale Strozzi i due cortei convergeranno e percorreranno un tratto insieme fino a via della Scala, per poi分开. L'Assemblea per lo Sciopero ha spiegato che questa condivisione di percorso non implica posizioni politiche convergenti con la dirigenza Cgil.

I sindacati di base hanno chiarito di voler stabilire un rapporto chiaro e diretto con la Cgil perché accomunati dagli stessi problemi: precarietà, salari bassi, costo della vita e taglio della spesa sociale. Da via della Scala il corteo dell'Assemblea per lo Sciopero svoltolerà verso la stazione, passando sotto la prefettura per portare la protesta sotto il palazzo che rappresenta il governo, per poi concludersi in centro.

Proteste studentesche a Roma e Milano e disagi ai trasporti

A Roma gli studenti della Sapienza hanno organizzato un'azione dimostrativa prima della partenza del corteo. In piazzale Aldo Moro sono state bruciate le bollette contro il caro vita, una copia del memorandum tra sindacati e Confindustria e foto del ministro Crosetto con la scritta "Contro la finanziaria di guerra". È stata bruciata anche una foto di Maurizio Landini mentre stringe la mano a Giorgia Meloni, con lo slogan "Non ci rappresenta nessuno".

A Milano migliaia di studenti delle scuole superiori e delle università si sono radunati in largo Cairoli per partecipare al corteo. Alla testa erano presenti cartonati di Trump e Netanyahu che imbracciano mitra. Gli organizzatori hanno lanciato messaggi forti attraverso il megafono, affermando "Siamo una generazione che non si piega" e che "la paura non è nostra".

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Gli studenti milanesi hanno ripetuto slogan come "Siamo tutti antifascisti" e "Fiducia nei governi non ne abbiamo", chiedendo trasporti gratuiti e soldi per la scuola e la sanità. Con gli studenti sono scesi in piazza anche i sindacati di base e i centri sociali. A poche centinaia di metri, in piazza Cadorna, i lavoratori della Cgil si sono concentrati per lo sciopero generale.

Comunicazione istituzionale e prossimi passi della Cgil

La strategia della Cgil prevede che lo spezzone di piazza Cadorna si inserisca alla coda del corteo degli studenti, per fermarsi prima in piazza 25 aprile. Questa integrazione simbolica mira a mostrare unità di intenti nonostante le divergenze tattiche. La Cisl e la Uil si stanno mobilitando, ma hanno scelto altre modalità di azione rispetto alla Cgil.

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, giunto in piazza Vittorio a Roma, ha commentato le diverse iniziative intraprese dalle sigle sindacali. Landini ha confermato che Cisl e Uil si mobilitano nel Paese, esprimendo rispetto per le scelte altrui. La Cgil ha presentato 18 emendamenti comuni alla manovra, sottolineando che i tavoli di discussione procedono bene per concludere quanto prima l'accordo sulla patrimoniale.