Lo sciopero generale Cgil del 20 novembre 2026 ferma scuole, sanità e trasporti. Ecco i settori esclusi e i blocchi previsti a causa della protesta contro la manovra Meloni.

La giornata del venerdì 20 novembre 2026 è segnata da una massiccia mobilitazione nazionale che coinvolge cittadini, lavoratori e studenti in tutta Italia. L'agitazione, organizzata dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni, si intreccia con la giornata europea di protesta degli studenti, creando un panorama di blocchi diffuso che interessa quasi tutti i settori produttivi e sociali del Paese. Questa convergenza di forze mira a contrastare le politiche economiche attuali attraverso una fermata durissima che parte dalle scuole e arriva fino ai porti, toccando anche il settore dei taxi e del trasporto pubblico locale, ma lasciando aperte alcune eccezioni fondamentali per la continuità dei servizi essenziali.

Mobilitazione Cgil e Studenti contro la Manovra

La centrale sindacale Cgil ha indetto un'agitazione di ventiquattro ore che ha lo scopo di bloccare le attività pubbliche e private in segno di opposizione alle scelte del governo guidato da Giorgia Meloni. La protesta non è solo sindacale, ma acquisisce una dimensione sociale più ampia grazie al coinvolgimento degli studenti, che scendono in piazza per esprimere il loro dissenso. Questa combinazione di forze ha portato a un rischio elevato di disagi per la cittadinanza, poiché l'astensione dal lavoro non è limitata a una singola categoria professionale, ma colpisce un ampio spettro di servizi che每一天 la società italiana utilizza per funzionare, dalla somministrazione dei beni di prima necessità alla cura della salute.

Also read Sciopero Generale Cgil 20 Novembre: Fermo Scuola, Sanità e Trasporti in Italia

Esclusioni Trasporti e Misure di Sicurezza

Nonostante l'ampiezza dello sciopero, il Garante ha intervenedo per definire le fasce di garanzia che non possono essere compromesse dalla protesta. Per questo motivo, il trasporto aereo, il trasporto ferroviario e il trasporto merci su rotaia sono esclusi dall'astensione sindacale, garantendo così il mantenimento di nodi cruciali per l'economia e gli spostamenti a lunga distanza. Tuttavia, la situazione non è immune da criticità anche in questi settori: i sindacati Sgb e Cub Trasporti hanno annunciato un altro sciopero che potrebbe causare stop ai treni dalle 21:00 di venerdì 20 novembre 2026 fino alle 20:00 di sabato 21 novembre 2026, creando un'ulteriore complessità per i viaggiatori che pianificano i propri spostamenti nel weekend.

Disagi Aeroporto Genova e Normative Droni

Oltre alla rete ferroviaria nazionale, l'infrastruttura aeroportuale italiana ha già registrato episodi di criticità legati alla sicurezza. L'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è rimasto chiuso per due ore, dalle 20:00 alle 22:00 del giovedì sera, a seguito della rilevazione di quattro o cinque droni nelle aree est e ovest del campo volo. La torre di controllo ha deciso la chiusura dello scalo come misura precauzionale, un evento che segna la prima volta che un aeroporto italiano viene fermato per questa specifica tipologia di minaccia. La Polizia è intervenuta tempestivamente, lasciando un aereo di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino sulla pista, evidenziando come la sicurezza delle operazioni aeree richieda una vigilanza sempre più attenta e rapida.

Advertisement

Investigazioni DNA Mostro di Firenze e Garlasco

Nel ambito giudiziario, riparte un'indagine storica sul Mostro di Firenze, quarantuno anni dopo l'ultimo duplice delitto attribuito all'ignuo carnefice. Le pm titolari del fascicolo hanno chiesto il DNA dei parenti delle vittime per un confronto genetico con reperti conservati e sospettati. Questo ampio programma scientifico è affidato al biologo forense Ugo Ricci, noto per aver riaperto il caso di Garlasco. Parallelamente, la famiglia del giornalista recentemente scomparso ha annunciato le cerimonie commemorative per sabato 21 novembre al Campidoglio e per sabato 28 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in un momento di lutto nazionale che riflette l'incidenza dei reati nelle città.

Tragedia Torino, Prescrizione Cipollini e Cassazione

A Torino, una donna è morta all'ospedale Maria Vittoria in condizioni disperate dopo essere stata trovata priva di sensi, portando a un'indagine dei carabinieri per accertare le cause, non sembrando una morte violenta. In campo sportivo e giudiziario, l'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è stato prosciolto per prescrizione dalla corte d'appello di Firenze dai重罪 di lesioni e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci. Infine, diventa definitivo l'ergastolo per l'oftalmologo bolognese Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, condannato per l'omicidio della moglie e della suocera nel 2021, dopo che la Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando la massima pena per l'uso di farmaci letali.