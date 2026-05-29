Sciopero generale il 29 maggio: trasporti a rischio a Roma e in tutta Italia

I sindacati proclamano uno sciopero generale per venerdì 29 maggio, con possibili disagi su bus, metro, treni e aerei. Le motivazioni includono salari insufficienti, contratti non rinnovati e la contestazione della politica governativa su Gaza.

Roma si prepara a uno sciopero generale che paralizzerà la città venerdì 29 maggio. La protesta, indetta dai sindacati di base, coinvolgerà tutti i settori del trasporto pubblico locale: bus, metro, tram e treni regionali subiranno riduzioni di corse o interruzioni totali.

Lo rende noto Roma Mobilità, che ha già diffuso le fasce di garanzia per limitare i disagi ai pendolari. Lo sciopero è stato proclamato per denunciare una lunga serie di problematiche che affliggono i lavoratori italiani: salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti, condizioni di lavoro sempre più pericolose, welfare smantellato e miliardi di euro pubblici dirottati verso il riarmo.

A queste motivazioni, i sindacati aggiungono una ragione politica forte: la complicità del governo italiano nel genocidio in corso a Gaza. La protesta si preannuncia massiccia, con adesioni previste anche nei settori della scuola, della sanità e dei servizi pubblici. I cittadini sono invitati a informarsi sugli orari e le modalità di servizio per evitare disagi eccessivi.

Le associazioni dei consumatori hanno già espresso preoccupazione per l'impatto sulla mobilità urbana, mentre i sindacati difendono il diritto di sciopero come strumento di pressione sociale. Nel frattempo, la capitale si prepara a una giornata di mobilitazione senza precedenti, con cortei e presidi previsti in vari punti della città. Il clima è teso, e si attendono dichiarazioni ufficiali dal governo nelle prossime ore.

La vertenza sindacale si inserisce in un contesto di crescenti tensioni sociali, alimentate dall'aumento del costo della vita e dalla percezione di un'ingiustizia distributiva. I lavoratori chiedono un cambio di rotta nelle politiche economiche e sociali, e lo sciopero generale rappresenta l'ultimo atto di una lunga stagione di conflitti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il governo intenderà aprire un tavolo di trattativa o se lo scontro si radicalizzerà ulteriormente





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