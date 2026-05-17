Sciopero generale in numerose attività, rischio disagi a Roma e trasporti

Dalla scuola alla sanità, fino ai trasporti, la Unione sindacale di base (Usb) ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori di numerosi settori, con il rischio di disagi nell’erogazione dei servizi anche a Roma.

La Unione sindacale di base (Usb) ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori di numerosi settori , con il rischio di disagi nell’erogazione dei servizi anche a Roma.

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha confermato che lo sciopero coinvolgerà il comparto Istruzione e ricerca, provocando possibili disagi a partire dai servizi educativi per i più piccoli. A rischio ci sono anche i trasporti, con la mobilitazione dei lavoratori di Atac, Cotral e Trenitalia a Roma





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