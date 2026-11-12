Sciopero generale in Spagna 11 novembre: record adesioni e impatto politico

Il primo sciopero generale in 14 anni in Spagna ha bloccato il paese il 11 novembre. Adesioni al 75% contro la crisi abitativa. Le reazioni politiche pre-elettorali del 29 novembre.

L'undici novembre la Spagna è stata paralizzata dal primo sciopero generale degli ultimi quattordici anni, un evento storico indetto per contrastare la grave crisi abitativa e l'aumento del costo della vita. L'agitazione si è svolta a meno di tre settimane dalle elezioni legislative anticipate, fissate per il ventinove novembre, creando un clima di forte divisione nella classe politica spagnola. Le adesioni sono state massicce, raggiungendo percentuali fino al settantacinque per cento in alcune regioni, con particolare rilievo in Andalusia e Aragona.

Successo sindacale e contesto storico

Le adesioni allo sciopero sono state particolarmente numerose nei settori ad alta sindacalizzazione e nelle zone dove la crisi immobiliare è più acuta. In diverse città spagnole, tra cui Madrid e Barcellona, si sono svolte grandi manifestazioni di piazza che hanno coinvolto cittadini di ogni età. Secondo quanto riportato dal quotidiano online elDiario.es, questa data passerà alla storia come il giorno dell'11N, uno sciopero senza precedenti motivato dalla situazione abitativa.

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L'iniziativa è stata promossa dal Sindacato delle inquiline e sostenuta dai principali sindacati del paese, rappresentando un grande rifiuto da parte della classe lavoratrice. I lavoratori e le lavoratrici sono stati chiamati a fermarsi per rivendicare il diritto alla casa e salari dignitosi, oltre a partecipare alle manifestazioni organizzate in tutto il territorio nazionale. Questo evento ricorda l'ultimo sciopero generale proclamato in Spagna nel duemila dodici, allora contro le misure di austerità del governo conservatore di Mariano Rajoy.

Reazioni politiche e posizioni contrastanti

Il dibattito politico è acceso, con il quotidiano El Mundo che definisce l'evento atipico perché non diretto contro il governo, che potrebbe anzi beneficiarne. Alberto Núñez Feijóo, leader del Partito popolare (Pp), ha contestato l'agitazione, sostenendo che sia stata indetta per la prima volta per colpire chi non è al governo, ovvero l'opposizione. Anche Santiago Abascal, leader di Vox, ha definito un insulto agli spagnoli il fatto che i sindacati abbiano indetto lo sciopero a pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale.

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Valeria Racu, portavoce del Sindacato delle inquiline, ha precisato che la mobilitazione è contro chi specula sulla casa, contro i datori di lavoro e contro tutte le amministrazioni, a livello centrale, regionale e locale. L'agitazione è stata indetta dopo che il congresso dei deputati, con i voti del Partito popolare (Pp), di Vox (estrema destra) e Junts per Catalunya (indipendentisti catalani), aveva bocciato i decreti contro la crisi abitativa presentati dal governo di Pedro Sánchez.

Impatto sulle elezioni del 29 novembre

Il quotidiano La Vanguardia sottolinea che, dal punto di vista politico, lo sciopero potrebbe favorire il governo Sánchez, in grande difficoltà nei sondaggi. Uno sciopero generale sostenuto dal governo e contestato dall'opposizione, indetto due giorni prima dell'inizio della campagna elettorale, è un evento piuttosto insolito. Il Partito socialista (Psoe) di Sánchez sta cercando di sfruttarlo per mobilitare il suo elettorato, risvegliando gli elettori progressisti scontenti o poco motivati.

I socialisti spagnoli stanno cercando di sfruttare la mobilitazione per guadagnare terreno in vista delle elezioni del 29 novembre. Per ora la destra e l'estrema destra sono in testa nei sondaggi, anche se per loro il diritto alla casa non è certo una priorità. Il giornale ricorda che Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e grande sostenitrice del movimento per il diritto alla casa, è stata scelta di recente come leader del Frente ampio, la coalizione che riunisce varie forze della sinistra radicale.