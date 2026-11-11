On November 11 workers in Spain went on a four‑teen‑year‑old general strike to protest the country's housing crisis ahead of the snap election. Union backing, police clashes and high rent statistics highlight the stakes.

I lavoratori spagnoli hanno indetto il primo sciopero generale in quattordici anni, si è svolto il 11 novembre, in un clima non allettante ma deciso di voler denunciare la crisi abitativa che affligge l'intero paese.

Con il sostegno unito dei due più grandi sindacati, UGT e CCOO, e di numerose altre federazioni e associazioni di inquilini, la protesta ha versato una candela di speranza in un momento in cui le elezioni generali anticipate per il 29 novembre si profilano all'orizzonte. L'obiettivo dei manifestanti è chiaro: chiedere salari davvero dignitosi, in grado di permettere a tutti l'accesso a un alloggio adeguato, rifiutando qualunque modello che privilegi molto pochi a scapito di milioni di cittadini.

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Scooperule generale per crisi abitativa

Lo sciopero di 24 ore ha visto una sorprendente adesione: nei porti, nell'automotive e in molte altre industrie, le fermate raggiungendo percentuali di quasi l'ottantesimo di lavoro, con stoppaggi completi in fabbriche come quelle di Volkswagen a Navarre e di SEAT a Barcellona. Anche nei settori più tradizionali, come quello della carne, del raccolto dei rifiuti e dell'energia, si è registrata una notevole partecipazione.

In settori più delicati, come quello sanitario, i turni di lavoro sono crollati al 38 %, mentre nelle poste la percentuale è caduta al 35 %. Cassaforte della protesta, dal canto della polizia, gli sfoghi: al Mercamadrid, il più grande mercato all'ingrosso di prodotti freschi di Madrid, gli agenti hanno fatto uso di spray al peperoncino per neutralizzare la stretta all'ingresso, arrestando un protestante e metterli in radializzato in 13 persone che hanno richiesto assistenza medica.

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Altro episodio di reclamo: un enorme disallineamento tra le politiche di governo e le necessità sul terreno, che lo porta l'allora Primo Ministro Pedro Sánchez a dichiarare la necessità di un'elezione anticipata per cercare sul palcoscenico di ritorno del suo partito. La spirale della crisi abitativa è ulteriore: 750 mila abitazioni rimanenti e più di un milione previsti entro il 2028, un deficit che ha spinto un'alta percentuale del reddito delle giovani generazioni sopra i 1 100 euro in affitto, un frammento quasi pari al 99 % del loro stipendio medio mensile.

Indignazione per sfratti e politiche governative

Il confronto tra le politiche del governo, la recente rivolta dei sindacati, e la tragedia di un anziano maestra che è stata sfrattata e, in seguito, è morta a Madrid, ha suscitato ulteriore indignazione. Le proteste che hanno preceduto lo sciopero, la battaglia di le associazioni di inquilini e la denuncia generale dei conflitti di sfratti e di prezzo di affitto, sono stato un vento di frustrazione e manifestazione politica, in svolta contro da un ai e una difesa con la forza che la polizia ha visto.

Il tempo diurno del 11 novembre è riuscito a sopravvivere, su ultimi giorni di maltempo in cui due tempeste, Charles e Bruna, hanno spiano di annullare gli incontri da piazza. Il cronico di strumento, la corse che il prim corpo di, a ricerca di chiedere, più di adanya, a non consegliare gli scontro, le opinione alla femme richiedere appare no di qualsiasi {190}