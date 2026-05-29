Sciopero generale paralizza l'Italia: in piazza per salari e pensioni. Intesa Usa-Iran vicina, nuovi sviluppi su Garlasco e Sinner

L'Italia è bloccata dallo sciopero generale di 24 ore. L'Europa propone fondi di coesione per il caro energia. Possibile accordo tra Usa e Iran. Nuova consulenza psichiatrica per il caso Garlasco. Sinner salta i tornei prima di Wimbledon. E Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.

Oggi, venerdì 29 maggio 2026, l'Italia è paralizzata da uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base. La protesta, che ha coinvolto treni, aerei, mezzi pubblici, servizi scolastici e sanitari, è stata proclamata contro il carovita, per il recupero dei salari e delle pensioni, per una tassazione equa, contro la precarietà, l'aumento degli sfratti e le spese militari.

Per i treni la protesta è iniziata alle 21 del 28 maggio e terminerà alle 21 di oggi. Per autobus, tram e metropolitane gli orari variano a seconda delle città, ma sono previste fasce di garanzia. Nella sanità, le urgenze sono garantite, mentre le visite programmate potrebbero essere rinviate. Il malcontento sociale si intreccia con le tensioni economiche e politiche a livello europeo e internazionale.

Nel frattempo, l'Europa cerca di rispondere alla crisi energetica. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha inviato una lettera ai 27 Stati membri proponendo l'utilizzo dei fondi di coesione - Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo per una transizione giusta - per affrontare le sfide poste dalla guerra in Ucraina.

Tuttavia, le Regioni hanno reagito con fermezza, sottolineando che i fondi di coesione non sono un 'bancomat'. La mossa non elimina il dibattito sulla necessità di una deroga al Patto di stabilità, e si attende una lettera della presidente von der Leyen alla premier italiana. Sul fronte internazionale, si registrano progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.

L'intesa, già raggiunta a livello tecnico, prevede una proroga di 60 giorni e la riapertura dello Stretto di Hormuz senza pedaggi. Tuttavia, il presidente Trump vuole ancora riflettere prima di dare il via libera definitivo. Nel frattempo, le azioni militari continuano. In Italia, la Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti sul delitto di Garlasco, con una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi.

L'esperto Roberto Catanesi valuterà eventuali condizioni patologiche che possano aver influito sulla capacità di intendere e volere dell'imputato. Intanto, Jannik Sinner, dopo un malessere al Roland Garros, ha annunciato che non disputerà tornei prima di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha dichiarato di non essere un robot e di aver sofferto di mancanza di energie.

Altre notizie: la Ferrari ha svelato un nuovo modello con batterie coreane e design americano; il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test a Cape Canaveral, ma senza feriti; sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro, destinato alla sicurezza nelle stazioni; un ex alpino italiano è morto combattendo in Ucraina; e Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con contratto biennale in attesa della firma ufficiale





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