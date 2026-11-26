Londra affronta gravi disagi con lo sciopero RMT del 26 novembre 2026. Tre linee sospese, incluso il collegamento con Heathrow, impattano 3-4 milioni di utenti quotidiani.

La rete ferroviaria sotterranea di Londra, comunemente nota come "the Tube", sta per subire ampie interruzioni di servizio a partire da giovedì 26 novembre 2026. Questa perturbazione deriva dall'inizio della prima delle otto giornate di sciopero non consecutive programmate durante la stagione invernale, un evento che causerà ritardi significativi negli spostamenti di milioni di pendolari che utilizzano quotidianamente questa infrastruttura critica per la mobilità urbana.

Impatto Operativo e Sospensione Linee Strategiche

L'autorità dei trasporti di Londra ha confermato che l'intera rete affronterà un servizio ridotto e che le attività cesseranno di funzionare nelle prime ore di giovedì sera. Lo sciopero di 24 ore, che si estenderà fino a venerdì sera, comporta la sospensione completa di tre linee specifiche, tra cui una delle rotte più importanti che collega il centro della città all'aeroporto internazionale di Heathrow. La vastità della rete, utilizzata da una media di 3 a 4 milioni di passeggeri ogni singolo giorno, rende l'impatto di questo blocco particolarmente rilevante per l'economia e la vita sociale della capitale britannica.

Also read Ue: bilancio 2027 Italia in linea con regole europee

Le Cause del Conflitto tra Sindacato e Gestore

Il sindacato RMT, l'organizzazione che sta guidando le azioni di sciopero, ha dichiarato ufficialmente che i piani attuali per nuove disposizioni lavorative basate su una settimana lavorativa volontaria di quattro giorni peggiorerebbero le condizioni per i conducenti. Secondo la rappresentanza sindacale, questa modifica costringerebbe i macchinisti a guidare i treni per periodi di tempo più lunghi, incrementando il carico fisico e psicologico del lavoro. Da parte sua, Transport for London (TfL) ha dovuto gestire l'impatto operativo di questa decisione, segnalando l'interruzione totale del servizio notturno e la riduzione delle corrierie durante il giorno per garantire la sicurezza e l'adeguatezza del personale rimasto in servizio.

Advertisement

Piano degli Scioperi Futuri e Reazione del Mercato

Non vi è alcuna certezza che questa sia l'unica interruzione, poiché sono già pianificati altri due scioperi di 24 ore per metà dicembre, seguiti da ulteriori azioni sindacali previste per i mesi di gennaio e febbraio. La prospettiva di un inverno movimentato ha indotto alcune aziende private a prepararsi tempestivamente per un cambiamento nei modelli di mobilità urbana. Lime, uno dei principali fornitori delle 50.000 e-bike disponibili a Londra, ha annunciato che sta preparando il suo servizio per accogliere un aumento della domanda di biciclette elettriche, un fenomeno che si è già verificato in modo significativo durante i precedenti periodi di sciopero della metropolitana.

Contesto Storico e Disagi Precedenti

Questa ondata di scioperi si inserisce in un contesto di tensioni lavorative che ha già causato gravi disagi nella capitale in passato, in particolare durante uno sciopero della metropolitana tenutosi nel settembre 2025, evento che portò la rete alla completa paralisi. Sebbene si siano verificati diversi scioperi meno destabilizzanti all'inizio dell'anno, la natura di questi otto giorni di fermo rappresenta una sfida significativa per la continuità del servizio. L'autorità dei trasporti continuerà a monitorare la situazione e a comunicare eventuali aggiustamenti ai piani di viaggio per i cittadini e i visitatori che si trovano a Londra durante questo periodo di intenso conflitto industriale.