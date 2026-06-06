Sciopero nazionale del lavoro culturale: il 12 giugno la prima mobilitazione unitaria contro precarietà e sottosalario

Oltre 300mila lavoratori del settore culturale incroceranno le braccia il 12 giugno per denunciare condizioni di sfruttamento, salari insufficienti e mancanza di tutele. Il comparto vale 57,7 miliardi di euro ma il 69% degli addetti guadagna meno di 8 euro l'ora.

L'Italia ama definirsi una superpotenza culturale. Musei, biblioteche, teatri, archivi, siti archeologici, film e libri sono il volto con cui il Paese si presenta al mondo.

Eppure una domanda viene posta di rado: chi sostiene, ogni giorno, questa ricchezza di cui andiamo tanto fieri? Sono custodi, archivisti, bibliotecari, tecnici di palcoscenico, ricercatori, operatori culturali, addetti ai servizi educativi, lavoratori delle fondazioni, personale in appalto, professionisti dello spettacolo dal vivo e freelance della comunicazione e dell'editoria: figure diverse, unite dalla stessa fragilità, che venerdì 12 giugno incroceranno le braccia per la prima volta in uno sciopero nazionale del settore.

Di questi, oltre 306 mila risultano iscritti all'Inps come lavoratori dello spettacolo, tra attori, musicisti, tecnici e maestranze. Ma la maggioranza opera lontano dai riflettori: nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, nelle biglietterie, nei servizi educativi e nell'accoglienza. Nel 2023 il comparto ha generato 57,7 miliardi di euro di valore aggiunto per l'economia italiana, secondo il rapporto Io sono cultura della Fondazione Symbola.

Eppure, secondo l'associazione, il 69% degli operatori guadagna meno di 8 euro all'ora e uno su due non supera i 10 mila euro annui. I numeri, insomma, raccontano una distanza profonda tra il valore simbolico attribuito al settore e il riconoscimento economico dato a chi vi lavora.

Nella piattaforma che accompagna la mobilitazione, i promotori ricordano che il lavoro culturale è composto da una grande eterogeneità di figure professionali con formazione, retribuzioni e inquadramenti contrattuali differenti, accomunate però da sfruttamento e ricatto, condizioni e turni massacranti, retribuzioni troppo basse, sistema previdenziale inadeguato. Sotto accusa c'è anche una narrazione radicata, secondo cui lavorare nella cultura sarebbe in qualche modo un privilegio, una vocazione, una passione capace di compensare ciò che manca in termini di salario, tutele e prospettive.

Per l'associazione dei freelance dell'editoria che aderisce alla mobilitazione, questa retorica va combattuta, riconoscendo che i nostri sono lavori esattamente come gli altri. Sono lavori e come tali vanno retribuiti, rispettati, tutelati. Finora la precarietà nella cultura è stata raccontata attraverso la singolarità dei casi: il ricercatore precario, la bibliotecaria sottopagata, l'operatrice museale esternalizzata, il freelance senza tutele. Lo sciopero del 12 giugno prova invece a cambiare prospettiva, mostrando ciò che queste esperienze hanno in comune.

Tra le richieste avanzate figurano il riconoscimento giuridico delle professioni culturali, il contrasto all'abuso di stage e volontariato, il superamento delle false partite IVA, la reinternalizzazione dei servizi affidati in appalto, nuove assunzioni nel Ministero della Cultura e nelle amministrazioni pubbliche, l'introduzione di un salario minimo legale e il rinnovo dei contratti nazionali. Le rivendicazioni toccano anche un tema di cui si parla raramente: la salute psicofisica di chi lavora nel settore.

Competizione permanente, incertezza economica, frammentazione delle carriere e discontinuità del reddito non producono soltanto difficoltà materiali, ma modellano le esistenze, influenzano le scelte di vita, rendono più difficile immaginare il futuro. Da qui la richiesta di maggiori tutele, di strumenti di welfare universale e di misure per prevenire lo stress lavoro-correlato. Oltre il perimetro sindacale, i promotori evidenziano che l'accesso all'arte e alla cultura è un diritto di tutta la cittadinanza.

Tradotto: se la cultura è davvero un bene comune, come la politica ama ripetere, perché chi la rende possibile continua a essere trattato come un costo superfluo e/o da contenere





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