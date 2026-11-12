Sciopero sanitario 5 dicembre: il corteo unitario per il futuro del SSN

Il 5 dicembre medici, infermieri e ostetriche scendono in piazza a Roma per difendere il Servizio Sanitario Nazionale contro gli investimenti insufficienti e le liste d'attesa.

Il 5 dicembre l'intero settore della sanità pubblica italiana si ferma. Una mobilitazione storica coinvolgerà medici, veterinari, infermieri, ostetriche e tutte le figure professionali afferenti al Servizio Sanitario Nazionale per denunciare la crisi strutturale del sistema. L'obiettivo principale è la difesa del diritto alla cura e la salvaguardia del futuro dell'istituzione sanitaria nazionale, considerata un bene comune indispensabile.

Il corteo unitario a Roma contro le carenze

La protesta organizzata si terrà a Roma con un corteo che partirà da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 15:00 per giungere in Via dei Fori Imperiali. L'iniziativa unisce ventisette sigle tra sindacati e associazioni, creando un fronte unico senza distinzioni di ruolo, categoria o affiliazione sindacale. Questa ampia coalizione includerà anche tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, nonché ricercatori impegnati nel settore.

Also read Sciopero generale in Spagna: la denuncia della crisi abitativa davanti all'elezione anticipata

Le cause della protesta e le critiche al governo

Le organizzazioni sindacali motivano la scelta dello sciopero con anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione. Viene fortemente criticata la scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale e territoriale, nonché quello in formazione e della ricerca. I manifestanti sostengono che la salute non possa dipendere dal reddito o dal codice di residenza, definendo inaccettabile che l'accesso alle cure sia una lotteria.

Posizioni dei sindacati e messaggi ai cittadini

Le 27 organizzazioni promotrici dell'iniziativa hanno rilasciato una nota unitaria in cui affermano che il Servizio Sanitario Nazionale appartiene a tutti: a chi cura ogni giorno e a chi ha bisogno di essere curato. I leader sindacali invitano chi lavora e studia in sanità a non sentirsi solo, garantendo che la protesta nasce dalla speranza e dalla determinazione di rendere il sistema ancora possibile. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono scendere in piazza per sostenere la sanità pubblica.

Advertisement

Conseguenze pratiche e futuro del sistema sanitario

La mobilitazione del 5 dicembre mira a fermare l'accesso alle cure elettive e a ridurre drasticamente l'attività ordinaria nel settore pubblico. I professionisti sanitari manifestano con l'orgoglio di essere il cuore del Servizio Sanitario Nazionale, consapevole che il sistema va difeso e rafforzato. L'evento rappresenta una risposta concreta alle liste d'attesa lunghe e alla mancanza di risorse umane, chiedendo un cambio di rotta nelle politiche sanitarie nazionali immediate.

Impatto sui pazienti e nuove scadenze

Per i cittadini, lo sciopero significa la sospensione dei servizi non urgenti per l'intera giornata del 5 dicembre. I medici, le ostetriche e gli infermieri chiedono esplicitamente che l'assistenza non sia più legata alla posizione geografica o alla capacità economica del paziente. La protesta intende dimostrare che il futuro del SSN dipende dalla valorizzazione del personale e dal ripristino di standard di cura adeguati per l'intera popolazione.