Sciopero Senato: Maiorino accusa Tajani di essere un 'influencer prezzolato da Israele'

La parlamentare del M5s Alessandra Maiorino ha accusato il ministro degli Esteri Tajani di essere un 'influencer prezzolato da Israele', scatenando una violenta discussione in Senato. La presidente Ronzulli ha ammonito Maiorino, mentre Tajani ha respinto l'accusa definendola 'inaccettabile e una vergogna'.

A Roma, il 12 settembre 2025, si è scatenata una violenta disputa al Senato dopo le parole della parlamentare del M5s Alessandara Maiorino. Maiorino ha rivolto critiche al ministro degli Esteri Tajani , accusandolo di propagare la propaganda israeliana. \\\“Ministro Tajani , lei è un ministro della Repubblica italiana e questo è il Senato della Repubblica italiana.

Perché è venuto a raccontarci favolette? Perché è venuto a raccontarci la propaganda israeliana? Lei si comporta come gli influencer prezzolati dalla propaganda israeliana”, ha dichiarato. L'affermazione ha scatenato la reazione della presidente di turno, Licia Ronzulli, che ha ammonito la parlamentare 5 stelle: “Prezzolato significa pagato da qualcun altro. Lei si assumerà la responsabilità di quello che ha detto nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali”.\\\Il ministro Tajani ha replicato con dure parole da parte di Montecitorio: “Purtroppo al Senato una parlamentare parlando a nome dell’opposizione ha detto che io sono un influencer prezzolato da Israele, è un’accusa inaccettabile detta in diretta tv, prezzolato vuol dire corrotto da uno Stato estero per compiere gli atti di ministro, è inaccettabile, una vergogna. Difendo il mio nome di uomo e ministro. Spero che M5s prenda le distanze da questa affermazione, passino i manifesti Pd ma accusarmi di esser corrotto non lo accetterò mai. Al mio onore ci tengo”





