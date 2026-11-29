Sciopero sindacale a Milano al Teatro alla Scala il 4 e 7 dicembre. La Cub chiede aumento stipendi e organico. La Prima di Otello è a rischio per le Direttissima RAI.

Il Teatro alla Scala di Milano è al centro di una grave tensione sindacale che potrebbe compromettere l'inizio della nuova stagione lirica. Il sindacato Cub ha indetto uno sciopero generale che toccherà i giorni 4 e 7 dicembre 2026. Queste date sono fondamentali per l'istituzione milanese poiché corrispondono rispettivamente all'anteprima under 30 e alla Prima assoluta dello spettacolo Otello.

Le richieste specifiche della Cub al Teatro

Le rivendicazioni portate dai lavoratori sono chiare e mirano a migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno dell'istituzione. La Cub richiede esplicitamente un aumento degli stipendi che sia uniforme per tutti i dipendenti. L'obiettivo è garantire una retribuzione sufficiente per permettere a tutti i lavoratori di vivere dignitosamente nella città di Milano.

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Oltre alla sfera economica, il sindacato chiede una riduzione generale dell'orario di lavoro. Si richiede inoltre un significativo aumento dell'organico per sopperire alle carenze strutturali. Il sindacato ribadisce che non si accontenterà di dichiarazioni generiche, chiedendo invece fatti concreti e un nuovo contratto nazionale per tutto il personale.

Il rischio per la diretta televisiva nazionale

La situazione si fa critica in vista della Prima del 7 dicembre, giorno dell'esibizione dello spettacolo Otello. Tale sera è prevista la diretta televisiva nazionale in onda su Rai Uno nel programma Direttissima. La presenza di questa diretta richiede una presenza massiccia di tecnici, luci e scenografi per garantire il successo dello spettacolo.

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L'allestimento dello spettacolo, diretto da Damiano Michieletto, presenta una scenografia complessa affidata a Paolo Fantin. Le luci sono curate da Alessandro Carletti e richiedono una manodopera tecnica speciale. Un blocco sindacale in questa fase potrebbe creare problemi enormi alla messa in scena di questa produzione ad alto costo.

Le posizioni dei diversi sindacati e la dirigenza

Il sindacato Cub è l'unico ad aver proclamato l'azione di sciopero per le date indicate. Gli altri sindacati, Cgil, Cisl, Uil e Fials, non hanno aderito alla mobilitazione. Questi enti hanno invece programmato un incontro con il sovrintendente Fortunato Ortombina per il lunedì successivo all'annuncio.

La trattativa contrattuale è aperta da tempo e il clima tra le parti è teso. La Cub ha dichiarato che non siederà più al tavolo con gli altri sindacati. Gli altri enti sindacali incontreranno il sovrintendente il 30 novembre e dovrebbero tenere un'assemblea il 2 dicembre per discutere la situazione.

Conseguenze e prossimi passi per la stagione

Nonostante la gravità della situazione, non ci sono intenzioni da parte delle altre parti di far saltare lo spettacolo inaugurale. La dirigenza del teatro è consapevole che la Prima di Otello rappresenta una voce importante nel bilancio annuale della struttura. Il rischio è tuttavia concreto a causa della complessità tecnica richiesta per la messa in scena.

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La Cub ha inviato un comunicato per invitare alla partecipazione. I lavoratori sono chiamati a un corteo per lo sciopero nazionale il 4 dicembre. Il 7 dicembre, alle ore 14, è previsto un presidio davanti al teatro alla Scala. Il sindacato insiste che senza un nuovo contratto non ci sarà né la Primina né la Prima dello spettacolo.