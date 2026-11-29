Il 4 dicembre si chiude con scioperi in treno, aereo e autostrade. Scopri le fasce di garanzia Trenitalia, Italo, ENAC e i servizi essenziali garantiti.

Torna a colpire la mobilità nazionale uno sciopero a macchia di leopardo che interesserà venerdì 4 dicembre. Dalle ore 21 di giovedì 3 alle ore 21 di venerdì 4 dicembre è stato indetto il nazionale del personale ferroviario, con l'adesione del Gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Non si tratta di un evento isolato, ma di un blocco sistematico che coinvolge anche il settore autostradale, dal 22 di giovedì al 22 di venerdì, e quello aereo, con un'agitazione di 24 ore nel settore per venerdì, dalla mezzanotte.

Cos'è lo sciopero del 4 dicembre e come funziona

Le proteste dei lavoratori dei trasporti sono state proclamate da alcuni sindacati in adesione all'unità di venerdì 4 dicembre di tutte le categorie del lavoro pubblico e privato. Questo include figure critiche come vigili del fuoco, regioni a statuto speciale, funzioni locali, province autonome, funzioni centrali, sanità, istruzione e ricerca. Le agitazioni sono state indette principalmente per chiedere aumenti salariali e un adeguamento degli stipendi al costo della vita. Anche il trasporto locale sarà in sciopero, con modalità e orari diversi in Italia a seconda delle città, creando un quadro complesso per la pianificazione degli spostamenti.

Also read NikeSKIMS: Collezione Sportswear e Shapewear, Novità e Stile

Impatto sulla circolazione ferroviaria e servizi garantiti

Il Gruppo Ferrovie dello Stato precisa che l'agitazione potrebbe avere ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria, comportando cancellazioni totali o parziali, variazioni di percorso e ritardi. Questo vale sia per i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), sia per il trasporto regionale. Inoltre, come avviene di consueto in queste circostanze, modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche poco prima dell'inizio del sciopero e subito dopo la sua conclusione. Per i treni regionali sono previste fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, mentre i convogli a lunga percorrenza garantiscono servizi nazionali specifici per gli orari di picco.

Advertisement

Percorsi Italo e informazioni ENAC sul settore aereo

Per i viaggiatori che utilizzano il treno ad alta velocità, Italo rende disponibili i propri convogli garantiti attraverso canali ufficiali dedicati. Il Gruppo Ferrovie dello Stato chiarisce che i treni che si trovano già in viaggio al momento dell'inizio del sciopero, ovvero alle ore 21 di giovedì, proseguiranno regolarmente fino alla propria destinazione finale, purché raggiungibile entro un'ora dall'avvio dell'agitazione. Nel cielo italiano, l'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) rende noti i voli garantiti. Anche in questo settore ci sono fasce orarie di tutela, specificamente dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, per minimizzare il disagio sui collegamenti aerei.

Garanzie per pendolari e prossimi passi operativi

Trattandosi di una giornata feriale, per i pendolari del trasporto regionale di Trenitalia restano comunque assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggior affluenza, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì 4 dicembre. I pendolari possono monitorare la situazione sui treni garantiti per Trenitalia tramite i portali ufficiali, dove vengono aggiornati i programmi in tempo reale. Per garantire la massima trasparenza, le informazioni dettagliate sui treni garantiti Trenitalia e quelli per Italo sono consultabili rispettivamente sui siti web istituzionali delle due aziende ferroviarie. I lavoratori del settore autostradale, invece, applicheranno il blocco dalle 22 di giovedì alle 22 di venerdì, influenzando fortemente il traffico su gomma.