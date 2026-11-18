Sciopero totale a Roma venerdì 19 novembre 2026: blocca metro, bus e Cotral dalle 8:30. Ecco i dettagli su orari e alternative per i pendolari.

Il prossimo venerdì 19 novembre 2026 segnerà una giornata di forte interruzione dei servizi di mobilità nella Capitale. I pendolari e gli utenti del trasporto pubblico romano dovranno preparare un piano di viaggio alternativo sin dal mattino presto, dato che l'azione sindacale coinvolge in modo trasversale l'intera rete urbana. La città si prepara a un giorno complicato, con una potenziale paralisi dei principali vettori di spostamento.

La portata dello sciopero a Roma

Il nucleo centrale dell'annuncio riguarda il blocco totale dei servizi di trasporto a Roma. L'agitazione coinvolge simultaneamente le linee autobus urbane, la rete metropolitana e i tram che solcano il centro storico e le periferie. Non si tratta di una ridottala parziale, ma di una sospensione che minaccia la regularità di tutti i collegamenti cittadini durante le ore di punta del mattino.

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L'impatto si estende inoltre oltre i confini del comune, includendo la rete Cotral. Questa interruzione riguarda direttamente le linee extraurbane, assicurando che il disagio non si limiti al territorio municipale ma coinvolga anche i residenti delle province vicine che giornalmente lavorano nella Capitale.

Orari e servizi a rischio

Le fasce orarie critiche per lo sciopero sono specificamente definite tra le ore 8:30 e le 17:00, con un ulteriore blocco previsto dalle 20:00 fino alla cessazione del servizio notturno. Durante la notte tra giovedì 18 e venerdì 19 novembre, le linee notturne autobus N sono a forte rischio di sospensione.

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Nella fascia successiva, tra la notte di venerdì 19 e quella di sabato 20 novembre, i collegamenti potrebbero tornare regolari, ma restano possibili interruzioni per le corse che superano la mezzanotte. Anche la linea metro rimane esposta a potenziali stop durante queste ore notturne, rendendo incerto il ritorno a casa per molti cittadini.

La rete Cotral, inclusa la linea Metromare e i collegamenti verso Roma-Viterbo, subirà le conseguenze dell'agitazione. Si prevedono possibili variazioni anche per il servizio Clicbus. Inoltre, gli utenti che devono richiedere permessi potrebbero trovare chiusi gli sportelli dell'ente Roma Servizi per la Mobilità, nonché disabilitati i contact center dedicati.

Il corteo e le conseguenze

La giornata sarà caratterizzata da un corteo sindacale in programma dalle ore 8:30 alle 13:00. La marcia partirà da piazza Vittorio Emanuele II per concludersi ai Fori Imperiali, segnalando una fase di protesta fisica nel cuore della città.

Le autorità invitano la cittadinanza a rimodulare i propri spostamenti con largo anticipo. La sospensione dei servizi rappresenta un evento strutturale che richiede una gestione oculata degli orari lavorativi e personali per evitare disagi eccessivi durante la settimana.