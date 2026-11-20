Il blocco dei trasporti colpisce ferrovie, aeroporti e autobus dal 20 al 21 novembre. Ecco le ore di interdizione e le compagnie coinvolte nel fermo nazionale.

Un vasto e intensissimo blocco dei trasporti nazionali colpirà l'Italia per tutto il fine settimana che va dal venerdì 20 al sabato 21 novembre. La mobilitazione non si limita alla singola giornata, estendendo l'interruzione dei servizi dalla sera di venerdì fino alla sera di sabato, creando una finestra di interdizione quasi continua che interesserà tutte le principali città e arterie di comunicazione del Paese.

Cronologia e Durata dello Stop Ferroviario

La data ufficiale dello sciopero è fissata per il venerdì 20 novembre, ma la peculiarità di questa convocazione risiede nella sua estensione temporale. Le organizzazioni sindacali hanno stabilito che l'arresto della circolazione ferroviaria avrà inizio puntuale alle ore 21:00 di venerdì 20 novembre e durerà fino alle ore 20:00 di sabato 21 novembre. Questa scelta mira a coprire non solo la giornata lavorativa, ma anche le fasce di maggiore afflusso per i viaggiatori del weekend, garantendo un impatto massimo sulla rete dei trasporti.

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Attori Sindacali e Organizzazioni Coinvolte

La decisione di indurre questo fermo è stata presa congiuntamente da diverse sigle sindacali di rilievo nel settore dei trasporti. Tra gli organizzatori figurano spicchi Cub Trasporti, Cat e Sgb, entità che rappresentano specifiche categorie di lavoratori del comparto. A queste associazioni si unisce con forza l'assemblea nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo FS, che rappresenta la voce più importante e numerosa dei dipendenti diretti delle ferrovie statali.

Compagnie Colpite e Rete Interrotta

Le conseguenze operative del blocco coinvolgeranno in modo trasversale tutti i principali operatori del settore. Il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord è chiamato a aderire all'astensione dal lavoro, rendendo di fatto impossibile la regolare esecuzione dei collegamenti. Di conseguenza, la rete ferroviaria nazionale subirà un arresto totale, colpendo sia i treni regionali a breve percorrenza sia i servizi di lunga distanza.

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Impatto su Collegamenti Urbani e Aeroportuali

Oltre al grande viandaggio, l'interruzione riguarderà anche i collegamenti suburbani essenziali per la vita quotidiana delle metropoli italiane. I servizi aeroportuali, vitali per garantire il trasporto verso gli scali internazionali e nazionali, saranno anch'essi negativamente influenzati dal fermo. I pendolari che si affidano a questi collegamenti per raggiungere i propri luoghi di lavoro o studio troveranno una sostanziale assenza di alternative valide durante le ore indicate.

Avvisi RFI e Ritorno alla Normalità

L'Agenzia Nazionale per le Ferrovie Italiane (RFI) ha emesso avvisi specifici sottolineando la complessità della situazione. Secondo le comunicazioni ufficiali, il servizio potrebbe subire variazioni anche prima dell'inizio ufficiale dello sciopero e dopo la sua conclusione. Il ritorno alla normalità potrebbe non essere immediato al termine delle ore 20:00 di sabato, poiché le squadre tecniche potrebbero impiegare tempo per ripristinare la piena efficienza della rete.