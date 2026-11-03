Sciopero TV e Radio Ceche contro il taglio fondi di Babis

I lavoratori della TV e Radio pubbliche ceche scioperano contro il piano di Andrej Babis di tagliare i finanziamenti e trasferirli al bilancio statale, temendo la perdita di indipendenza.

I lavoratori della televisione e della radio pubbliche ceche hanno indetto uno sciopero di un giorno martedì 3 novembre contro il piano del governo di tagliare i finanziamenti e trasferirli al bilancio statale. Questa azione mira a contrastare una riforma che i sindacati definiscono un tentativo di minare l'indipendenza e la sostenibilità delle emittenti nazionali.

Dettagli dello Sciopero e Reazioni

Lo sciopero ha portato a limitazioni immediate alle trasmissioni televisive. Il notiziario delle 24 ore della Czech Television ha mostrato una redazione in penombra, con i conduttori vestiti di nero che leggevano inusuale da un copione. La televisione pubblica, insieme alla radio, è tra le fonti di informazione più seguite e affidabili in Cecoa secondo un sondaggio del Reuters Institute del 2025.

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Proteste Studentesche e Artistiche

Per martedì pomeriggio erano previste proteste pubbliche, sostenute da artisti e studenti. Queste manifestazioni si aggiungono alla controversia in corso sul futuro dei media pubblici. La situazione attuale riflette una crescente tensione tra il governo e il settore mediatico nazionale.

Il Piano Governativo di Babis

Il disegno di legge del governo ha superato un voto preliminare il mese scorso e ora aspetta ulteriore dibattito in parlamento. Il premier miliardario Andrej Babis, sostenuto dal partito di estrema destra SPD e dai party euroscettici Motorists, ha spesso accusato i media di parzialità. La coalizione intende abolire il canone mensile di 205 corone per famiglia, circa 9,43 dollari.

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Confronto con le Riforme Ungheresi

I partiti dell'opposizione hanno paragonato le modifiche proposte alle riforme attuate in Ungheria dall'ex primo ministro Viktor Orban. Orban, alleato di Babis, ha creato una rete di media filogovernativi. Il reporter della Czech Television Jan Molacek ha affermato che il piano darebbe al governo strumenti per influenzare politicamente i contenuti.

Impatto Finanziario e Futuro

La proposta prevede un taglio del 15% che riporterebbe il bilancio della televisione al livello del 2008 e quello della radio a quello del 2005. Babis ha ribadito che il governo sta solo alleggerendo il carico finanziario sui cittadini. I critici sostengono che lo spostamento verso il bilancio statale esporrebbe i media a pressioni politiche dirette.