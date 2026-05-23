I sub-speleologi finlandesi hanno recuperato i corpi dei quattro sub italiani senza precedenti scomparsi durante la discesa nell'atollo maldiviano di Vaavu. La missione documentata dalle prime fotografie è impegnativa e metteva a rischio la vita.

Una società Dan Europe ha divulgato su social le prime fotografie documentanti l'immensa missione dei sub-speleologi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che hanno recuperato i corpi dei quattro sub senza precedenti italiani scomparsi durante la discesa nell'atollo maldiviano di Vaavu.

Nella prima parte delle immagini condivise, si osserva la squadra di soccorso in azione all'interno della prima sezione della caverna di Thinwana Kandu, dove la luce naturale filtra ancora dall'ingresso, come riportato dalla didascalia del post sul social. Gli scatti successivi invece mostrano le sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può sparire rapidamente a causa dei sedimenti corallini e la navigazione diventa più complessa.

Dan Europe, assicuratore specializzato in attività subacquee, specifica che «sono questi gli ambienti in cui la squadra di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni». L'Università di Genova ha cancellato la pagina di Montefalcone, l'amante. Il marito ha detto di non capire la fretta. Il testimone chiave e il piano missione dicono che «l'immersione non ne faceva parte».

I cinque scivolati ne soffrono di overconfidence e non hanno trovato l'uscita o hanno percorso il corridoio sbagliato nella grotta. La famiglia nel bosco, l'avvocato dei genitori ha riferito che «i bambini non sono iscritti al prossimo anno scolastico». La relazione degli ispettori del ministero parla di una situazione eclatante





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