Scompaiono le sorelle Sarah e Alisya Di Giacinto dalla comunità protetta in Abruzzo

Due sorelle di 16 e 12 anni, Sarah e Alisya Di Giacinto, sono scomparse dalla comunità protetta Hope di Civitella Alfedena. La Procura indaga per sottrazione di minore mentre il padre sospetta il coinvolgimento di un complice. La madre lancia un appello disperato. Le ricerche sono in corso tra Abruzzo e Lazio.

Le sorelle Sarah e Alisya Di Giacinto, rispettivamente di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla comunità protetta Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, situata all'interno del Parco Nazionale d' Abruzzo .

Le due ragazze, originarie di Minturno in provincia di Latina, si erano allontanate sfruttando una porta danneggiata della struttura. L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica quando il personale della comunità ha constatato la loro mancata设备和. Le sorelle vivevano in strutture protette da circa sette anni a causa della conflittuale separazione dei genitori.

Sulla vicenda la Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per il reato di sottrazione di minore, ipotizzando il coinvolgimento di un adulto, mentre la Procura per i minorenni dell'Aquila segue le indagini con i canali investigativi standard. Le ricerche sono concentrate tra l'Abruzzo e il Lazio meridionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti valutano un possibile legame tra la fuga e una recente decisione del Tribunale di Cassino, che il 28 maggio ha dichiarato il decadimento della potestà genitoriale della madre, Valentina D'Acunto. La perquisizione eseguita nell'abitazione della madre ha dato esito negativo. Il padre, Stefano Di Giacinto, esclude che le figlie possano aver compiuto un lungo cammino a piedi da sole in una zona così isolata.

Nella denuncia presentata ai carabinieri, l'uomo ha precisato che, a seguito della sentenza del tribunale, egli è l'unico titolare della potela genitoriale. Sospettando l'intervento di un complice, ha dichiarato: Le ha prese qualcuno che loro conoscono, diversamente non sarebbero mai andate.

Inoltre, ha riferito che nei messaggi del 3 giugno Alisya sembrava molto tranquilla. La madre, Valentina D'Acunto, ha diffuso un messaggio audio rivolto alle figlie: Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma v'aspetta. Siete la mia vita, vi prego tornate.

I legali della donna hanno annunciato ricorso contro la decisione del tribunale, ricordando che già l'anno scorso i servizi sociali avevano revocato i rientri a casa perché le sorelle si rifiutavano di andare con il padre. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori in contesti di conflittualità genitoriale e sull'efficacia delle misure di protezione quando le decisioni giudiziarie vengono percepite come inique da una delle parti.

La comunità protetta Hope, che ospitava le ragazze, era stata ritenuta un luogo sicuro per evitare interferenze, ma il sistema di sicurezza si è rivelato vulnerabile a causa di una porta non adeguatamente riparata. Le autorità stanno battendo ogni pista, compresa quella di un possibile rapimento, e invocano la collaborazione dei cittadini per raccogliere informazioni su eventuali avvistamenti o circostanze sospette.

Intanto, i genitori, pur nella loro separazione, uniti dall'angoscia per la scomparsa delle figlie, lanciano appelli disperati perché le ragazze facciano ritorno a casa. Il caso ha attirato l'attenzione dei media nazionali e mobilitato le forze dell'ordine in una corsa contro il tempo per ritrovare Sarah e Alisya sane e salve





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